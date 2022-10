FIFA 23 Ligue 1 POTM: Die Wahl für den besten französischen Liga-Spieler im September 2022 läuft!

FIFA 23 Ligue 1 POTM September Nominees – diese 3 Spieler stehen zur Wahl Zwischen Dienstag, dem 11. Oktober 2022 (19:00 Uhr) und Samstag, dem 15. Oktober 2022 (13:00 Uhr) könnt ihr wieder eure Stimme bei der Wahl des Ligue 1 POTM für September auf der offiziellen Seite (nachfolgender Link) abgeben. Die drei Kandidaten, die dafür zur Auswahl stehen, stellen wir euch nachfolgend vor. Hier geht’s zum FIFA 23 Ligue 1 POTM Vote. Spieler Verein POS Tore Vorl. Gespielte Zeit Statistik Dango Ouattara FC Lorient ST 4 2 353 Min. 4 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen Jonathan David OSC Lille ST 3 0 254 Min. 2 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlagen Lionel Messi Paris Saint-Germain RW 1 3 270 Min. 3 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen Das sind die FIFA 23 Ligue 1 POTM September Nominees.

FIFA 23: Ligue 1 POTM Sieger: Alle Gewinner und ihre SBCs Im Anschluss zeigen wir euch alle Spieler, die in der Saison 2022/23 die Abstimmung zum Ligue 1 POTM gewonnen haben, welche Mitwettbewerber es gab und welche Aufgaben ihr bei den entsprechenden SBCs in FIFA 23 erfüllen müsst: Neymar Jr. ist der Ligue 1-POTM im August 2022 Der Release von FIFA 23 steht noch aus, doch der in der Ligue 1 rollt der Ball bereits seit Anfang August und dementsprechend wurde Anfang September auch der erste Spieler des Monats gewählt. Nominiert wurden Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Neymar Jr. (Paris Saint-Germain) und Florian Sotoca (RC Lens). Mit 45 % der Stimmen wurde Neymar zum Sieger erklärt, was wohl an seinen sieben Toren und sechs Vorlagen bei vier Siegen und einem Unentschieden lag. Sotoca wurde mit 30 % Zweiter und Messi folgt mit 25 % als Dritter. Da FIFA 23 aber noch nicht veröffentlicht wurde, geht Neymar ohne POTM-Karte aus und bekommt sie auch nicht nachträglich. Die Chance ist aber hoch, dass er zukünftig wieder als POTM nominiert wird und gewinnt. Neymar Jr. ist der erste Ligue 1 POTM in der Saison 2022/23, bekommt aber keine Karte in FIFA 23.