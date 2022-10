FIFA 23 Out of Position Tracker: Alle Spieler und ihre Upgrades im Überblick

FIFA 23 Out of Position Inhalt:

In unserem FIFA 23 23 Out of Position Tracker findet ihr alle von EA Sports veröffentlichten Spieler des OoP-Events mit ihren zugehörigen Upgrades, Downgrades und Änderungen. Obendrein erklären wir euch, wann und wie Out of Position Spieler Verbesserungen erhalten und welche Werte dabei steigen oder sinken können.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet alle bislang geleakten FIFA 23 Out of Position Spieler sowie die zu erwartenden Upgrades ihrer jeweiligen Karten, soweit sie durch Leaks bekannt sind. Wir aktualisieren die Liste sobald die Spieler offiziell von EA Sports vorgestellt wurden.

So funktionieren die Out of Position Upgrades in FIFA 23

Das Out of Position Event ist neu in FIFA 23, läuft aber mehr oder weniger identisch zu den bekannten Shapeshifters ab. Sprich: EA Sports beschert ausgewählten Spielern einige Upgrades und Downgrades und verändert ihre bekannte Spielerposition, wodurch sie plötzlich ganz andere Aufgaben übernehmen können. Wie die Verbesserungen der Karten genau funktionieren, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Out of Position Karten in FIFA 23?

Die von EA Sports ausgewählten Out of Position-Spieler erhalten zum Zeitpunkt ihres Release ihrer jeweiligen Karten in FIFA 23 ein einmaliges Upgrade, das nicht nur ihre Gesamtwertung steigen lässt, sondern auch einzelne oder mehrere Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) verstärken und teilweise auch reduzieren kann. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den Änderungen jeweiligen primären Spielerposition. Hier sind alle halbwegs einleuchtenden Änderungen möglich - beispielsweise wird aus dem rechten Außenverteidiger Reece James ein rechter Flügelstürmer. Ob sich auch Spezialwerte wie "Schwacher Fuß" oder "Skill" verändern können, ist bislang noch nicht bekannt. Durch diese Änderungen sind mit den Spielern ganz neue Spielstile, Aufstellungen und Taktiken möglichen.

Können Out of Position weitere Upgrades während des Events erhalten?

Nein! Anders, als etwa bei den Ones To Watch oder Road to the Knockouts, handelt es sich bei den Out of Position um keine dynamischen Items und können daher nach ihrem Release keine weiteren Upgrades erhalten. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass die Initial-Upgrades zum Release bereits ganz ansehnlich ausfallen und durchaus mit Spezialkarten von bisherigen Events mithalten können.

