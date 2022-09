FIFA 23 Ratings: Die 20 besten Dribbler & Nachwuchs mit höchstem Wachstum

Das sind die 20 besten Dribbler in FIFA 23

In Zweikampfsituationen kommt es häufig darauf an, wie gut ein Spieler dribbeln kann – also den Ball möglichst dicht am Fuß führen und währenddessen Täuschungen anwenden, um am Gegenspieler vorzukommen. In FIFA 23 wird die Dribbler-Fähigkeit der Spieler durch das Attribut "DRI" angegeben, das sich aus den Werten "Beweglichkeit", "Balance", "Reaktionen", "Ruhe", "Ballkontrolle" und "Dribbling" zusammensetzt. Die fähigsten Dribbling-Profis zum Saisonauftakt von FIFA 23 sind diese 20 Kandidaten:

# Spieler Verein PAS Rating 1 Lionel Messi Paris Saint-Germain ↓ 94 (-1) ↓ 91 (-2) 2 Neymar Jr Paris Saint-Germain ↓ 93 (-1) ↓ 89 (-2) 3 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain = 92 (0) = 91 (0) 4 Bernardo Silva Manchester City ↑ 92 (+1) ↑ 88 (+2) 5 Marco Verratti Paris Saint-Germain = 91 (0) = 87 (0) 6 Vinicius Junior Real Madrid ↑ 90 (+3) ↑ 86 (+6) 7 Riyad Mahrez Manchester City = 90 (0) = 86 (0) 8 Paulo Dybala AS Rom = 90 (0) ↑ 87 (+1) 9 Mohamed Salah FC Liverpool = 90 (0) ↑ 90 (+1) 10 Thiago FC Liverpool = 90 (0) = 86 (0) 11 Jadon Sancho Manchester United ↓ 89 (-2) ↓ 84 (-3) 12 Lorenzo Insigne FC Toronto ↓ 89 (-1) ↓ 84 (-2) 13 Allan Saint-Maximin Newcastle United ↑ 88 (+1) ↑ 81 (+2) 14 Isco FC Sevilla = 88 (0) = 82 (0) 15 Mateo Kovacic FC Chelsea = 88 (0) ↑ 84 (+1) 16 Christopher Nkunku RB Leipzig ↑ 88 (+3) ↑ 86 (+5) 17 Joao Felix Atletico Madrid ↑ 88 (+2) ↑ 84 (+1) 18 Philippe Coutinho Aston Villa = 88 (0) = 82 (0) 19 Sadio Mane FC Bayern München ↓ 88 (-1) = 89 (0) 20 Dries Mertens Galatasaray = 88 (0) = 84 (0)