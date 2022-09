FIFA 23 Ratings: Die 25 besten Bundesliga Spieler und 5 Sterne Experten

Die 25 Top-Spieler der Bundesliga und ihre Werte in FIFA 23

Die deutsche Bundesliga zählt zu den großen drei Fußballligen und hat Fans auf der ganzen Welt. Nicht umsonst, denn zahlreiche starke Spieler, sind in den heimischen Clubs zu finden. Die Liste der Top 25 wird zwar stark vom FC Bayern dominiert, doch es gibt auch Topspieler vom RB Leipzig, der Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Dortmund und Co. Erfreulicherweise gibt es auch viele Spieler die sich seit der letzten Saison verbessert haben, wie beispielsweise Christopher Nkunku, der um satte 5 GES steigt, oder Patrik Schick, der gleich um 6 Zähler steigt. Wenn ihr euch in FIFA 23 Bundesliga-Spieler holen wollt, sind die nachfolgenden Kandidaten ein guter Auftakt in die Saison:

# Spieler Verein Rating 1 Manuel Neuer FC Bayern München = 90 (0) 2 Sadio Mané FC Bayern München = 89 (0) 3 Joshua Kimmich FC Bayern München = 89 (0) 4 Thomas Müller FC Bayern München = 87 (0) 5 Leon Goretzka FC Bayern München = 87 (0) 6 Christopher Nkunku RB Leipzig ↑ 86 (+5) 7 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt ↑ 86 (+4) 8 Kingsley Coman FC Bayern München = 86 (0) 9 Yann Sommer Borussia Mönchengladbach = 85 (0) 10 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen ↑ 85 (+6) 11 Marco Reus Borussia Dortmund = 85 (0) 12 Niklas Süle Borussia Dortmund ↑ 85 (+3) 13 Serge Gnabry FC Bayern München = 85 (0) 14 Matthijs de Ligt FC Bayern München = 85 (0) 15 Péter Gulácsi RB Leipzig = 85 (0) 16 Jude Bellingham Borussia Dortmund ↑ 84 (+5) 17 Lucas Hernández FC Bayern München ↑ 84 (+1) 18 Alphonso Davies FC Bayern München ↑ 84 (+2) 19 Mats Hummels Borussia Dortmund ↓ 84 (-2) 20 Koen Casteels VfL Wolfsburg ↓ 84 (-2) 21 Leroy Sané FC Bayern München = 84 (0) 22 Moussa Diaby Bayer 04 Leverkusen ↑ 84 (+3) 23 Konrad Laimer RB Leipzig ↑ 83 (+2) 24 Sébastien Haller Borussia Dortmund ↑ 82 (+2) 25 Timo Werner RB Leipzig ↓ 82 (-2)