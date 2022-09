FIFA 23 Ratings: Die 20 schnellsten Spieler und besten Passgeber

Das sind die 20 schnellsten Spieler in FIFA 23

Wie im echten Fußball entscheidet die Schnelligkeit eines Spielers in FIFA 23 darüber, wer schneller am Ball ist, sich bessere Positionen erarbeiten kann, den Gegner ausmanövriert und vieles mehr. In FIFA 23 wird die Geschwindigkeit der Kicker durch das Attribut "PAC" (für das englische Pace = Tempo) respektive "TEM" (für Tempo) in der deutschen Karten-Version dargestellt, der sich aus den Werten "Beschleunigung" und "Sprintgeschwindigkeit" zusammensetzt. Wenn ihr schnelle Angriffe fahren wollt, solltet ihr euch einen dieser 20 Kandidaten genauer ansehen:

# Spieler Verein PAC Rating 1 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain = 97 (0) = 91 (0) 2 Adama Traoré Wolverhampton Wanderers = 96 (0) ↑ 79 (+1) 3 Vinícius Junior Real Madrid = 95 (0) ↑ 86 (+6) 4 Daniel James Leeds United = 95 (0) = 77 (0) 5 Sheraldo Becker Union Berlin ↑ 95 (+5) ↑ 76 (+6) 6 Gerrit Holtmann VfL Bochum = 94 (0) ↑ 74 (+2) 7 Inaki Williams Athletic Bilbao = 94 (0) = 81 (0) 8 Sebastián Villa Boca Juniors = 94 (0) ↑ 77 (+1) 9 Ismaila Sarr FC Watford = 94 (0) ↓ 77 (-1) 10 Kevin Schade SC Freiburg ↑ 95 (+26) ↑ 70 (+8) 11 Alex Bangura SC Cambuur ↑ 95 (+17) ↑ 69 (+5) 12 Alphonso Davies FC Bayern München ↓ 94 (-2) ↑ 84 (+2) 13 Jeremie Frimpong Bayer 04 Leverkusen ↓ 94 (-3) ↑ 80 (+7) 14 Jeremiah St. Juste Sporting Lissabon ↑ 93 (+2) = 76 (0) 15 Theo Hernández AC Mailand = 93 (0) ↑ 85 (+1) 16 Frank Acheampong Shenzhen FC ↓ 93 (-1) ↓ 76 (-1) 17 Ruan Orlando City SC = 93 (0) ↓ 67 (-1) 18 Ousmane Dembélé FC Barcelona = 93 (0) = 83 (0) 19 Hirving Lozano SSC Neapel = 93 (0) = 81 (0) 20 Noah Okafor Red Bull Salzburg ↑ 93 (+9) ↑ 75 (+4)