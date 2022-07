FIFA 23: Russische Teams und die Nationalmannschaft haben keinen Platz im Spiel

Russische Vereinsmannschaften sowie die russische Nationalmannschaft sind in FIFA 23 nicht vertreten, wie Electronic Arts gegenüber Eurogamer bestätigt hat.

Das kommt nicht gänzlich überraschend, denn nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte man die Teams bereits in FIFA 22 entfernt. In FIFA 23 sind sie direkt von Beginn an nicht mit dabei.

Aus Solidarität mit der Ukraine

"EA Sports steht in Solidarität an der Seite des ukrainischen Volkes und fordert, wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs, Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine", heißt es in einer Stellungnahme.

"In Übereinstimmung mit unseren Partnern bei der FIFA und der UEFA wird EA Sports die russische Nationalmannschaft oder russische Vereine nicht in FIFA 23 aufnehmen."

Im März hatte Electronic Arts bereits angekündigt, den Verkauf aller Spiele und Inhalte in Russland und Belarus einzustellen. Darauf folgten die Verbannung russischer Teams sowie die Einstellung des Angebots Russland-bezogener Karten in Ultimate Team.

FIFA 23 erscheint am 30. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia.