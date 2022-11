FIFA 23: Serie A POTM: Wählt den besten italienischen Liga-Spieler im Oktober 2022

FIFA 23 Serie A POTM Nominees: Das sind die 5 Kandidaten für die Oktober-Wahl Zwischen Mittwoch, dem 2. November 2022 (13:00 Uhr) und Freitag, dem 4. November 2022 (13:00 Uhr) könnt ihr wieder den Serie A Spieler des Monats für Oktober auf der offiziellen Seite (nachfolgender Link) wählen. Welche Kandidaten für den Serie A POTM Vote nominiert sind, erfahrt ihr nachfolgend. Hier geht’s zum FIFA 23 Serie A POTM Vote. Spieler Verein POS Tore Vorl. Gespielte Zeit Absolvierte Spiele Technische Effizienz Statistik Nicolo Barella Inter Mailand ZM 3 5 444 Min. 5 96 % 4 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage Rafael Leão AC Mailand LF 2 8 332 Min. 5 94 % 4 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage Ademola Lookman Atalanta Bergamo LM 4 7 368 Min. 5 94 % 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage Viktor Osimhen SSC Neapel CM 5 3 225 Min. 3 97 % 5 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlage Sergej Milinković-Savić Lazio Rom ST 2 9 386 Min. 5 94 % 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage Das sind die nominierten Spieler für den FIFA 23 Serie A POTM Vote für Oktober 2022.

FIFA 23: Serie A POTM - Alle Gewinner und ihre SBCs Im Anschluss zeigen wir euch alle Spieler, die in der Saison 2022/23 die Wahl zum Serie A POTM gewonnen haben, welche Kontrahenten sie übertrumpft haben und welche SBC-Anforderungen ihr in FIFA 23 für die Karte erfüllen müsst: Kim Min Jae holt sich den Serie A-POTM-Sieg im September 2022 FIFA 23 wurde endlich veröffentlicht und somit gibt es auch die erste Serie A POTM-Karte im Spiel. Darüber freuen darf sich Kim Min Jae vom SSC Neapel, der mit einem besonders schönen Tor bei den zwei Siegen im September glänzte. Leer gingen dagegen Rodrigo Becao (Udinese Calcio), Merih Demiral (Atalanta Bergamo), Theo Hernandez (AC Mailand) und Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) aus. Die zugehörige POTM Karte könnt ihr ab sofort und noch bis zum 30. Oktober in FIFA 23 holen, indem ihr die zwei Segmente der zugehörigen Kim Min Jae POTM SBCs löst. Taktik-Kopie (Belohnung: 1x Gold Pack) Mindestens 1 Spieler aus Napoli FC in der Startelf

Mindestens 83er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team Serie A (Belohnung: 1x Goldspieler Pack Klein) Mindestens 1 Spieler aus Serie A TIM in der Startelf

Mindestens 85er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team Kim Min Jae ist der FIFA 23 Serie A POTM im September. Khvicha Kvaratskhelia ist der Serie A-POTM im August 2022 Die italienische erste Liga hat den Saisonbetrieb schon vor dem FIFA 23 Release aufgenommen und deshalb wurde auch bereits Ende August der erste Spieler des Monats gewählt. Nominiert waren Paulo Dybala (AS Rom), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Lautaro Martinez (Inter Mailand), Dusan Vlahovic (Juventus Turin) und Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel). Letzterer konnte sich bei der Wahl durchsetzen, geht allerdings ohne POTM-Karte in FIFA 23 aus (auch nicht nachträglich), da das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Khvicha Kvaratskhelia ist der Gewinner im August und damit der erste Serie A POTM in der Saison 2022/23.