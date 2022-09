FIFA 23: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 30 Verteidiger und Torwart

FIFA 23: IV Talente – Die 30 besten Innenverteidiger für die Abwehr Innenverteidiger sollen Tore verhindern, soviel ist klar. Allerdings kommen ihnen in den modernen Spielsystemen deutlich mehr Aufgaben zu als früher. Sie positionieren sich also nicht nur zentral vor dem eigenen Tor respektive in Strafraumnähe und verhindern gegnerische Angriffe, indem sie die Aufstellung der Gegner stören und den Ball zurückgewinnen, sondern sind auch oft das erste Kettenglied im eigenen Spielaufbau und der Vorbereitung von Angriffen über die Außenverteidiger und Mittelfeldspieler. Zudem sieht man große Innenverteidiger häufig bei Eckbällen im gegnerischen Strafraum, um ein Tor via Kopfball zu erzielen. Damit Innenverteidiger ihren vielseitigen Aufgaben gerecht werden, sollten sie körperlich recht robust und groß sein, um Zweikämpfe und Kopfballduelle zu gewinnen. Auch Geschwindigkeit, Ballkontrolle und eine gute Übersicht sind wichtig. Die 30 besten IV Talente in FIFA 23 findet ihr nachfolgend. Spieler POT WT GES POS Alter Verein Wert

(Mio. €) Josko Gvardiol 89 8 81 IV (LV) 20 RB Leipzig 53 Gonçalo Inácio 88 9 79 IV 20 Sporting CP 36 Jurrien Timber 88 8 80 IV (RV) 21 Ajax 44,5 William Saliba 87 7 80 IV 21 Arsenal 40 Giorgio Scalvini 86 16 70 IV 18 Atalanta 3,8 Castello Lukeba 86 10 76 IV 19 Olympique Lyonnais 15 Wesley Fofana 86 7 79 IV 21 Leicester City 33 Marc Guéhi 86 8 78 IV 21 Crystal Palace 29,5 Piero Hincapié 85 7 78 IV (LV) 20 Bayer 04 Leverkusen 26,5 Morato 85 11 74 IV 21 SL Benfica 9 Tanguy Nianzou 85 12 73 IV 20 FC Bayern München 7 Benoit Badiashile 85 8 77 IV 21 AS Monaco 22 Lutsharel Geertruida 85 8 77 IV (RV) 21 Feyenoord 22,5 Micky van de Ven 84 15 69 IV (LV) 21 VfL Wolfsburg 3,2 Levi Colwill 84 14 70 IV 19 Brighton & Hove Albion 3,5 Noah Mbamba 84 20 64 IV (ZDM) 17 Club Brugge KV 1,5 Eric Martel 84 17 67 IV (ZDM) 20 1. FC Köln 2,5 Anthony Rouault 84 12 72 IV 21 Toulouse Football Club 5,5 Jarrad Branthwaite 84 16 68 IV 20 PSV 3 Leonidas Stergiou 84 17 67 IV 20 FC St. Gallen 1879 2,5 Odilon Kossounou 84 9 75 IV (RV) 21 Bayer 04 Leverkusen 12 Tomás Araújo 83 16 67 IV 20 Gil Vicente FC 2,5 Fabio Chiarodia 83 23 60 IV 17 SV Werder Bremen 0,725 Mattia Viti 83 12 71 IV 20 OGC Nice 4,2 Mario Vušković 83 11 72 IV 20 Hamburger SV 4,8 Arnau Martínez 83 12 71 IV (RAV, RV) 19 Girona FC 4,3 Radu Drăgușin 83 15 68 IV 20 Genoa 2,7 Isaak Touré 83 16 67 IV 19 Olympique de Marseille 2,5 Illia Zabarnyi 83 10 73 IV 19 Dynamo Kyiv 6 Malick Thiaw 83 11 72 IV 20 FC Schalke 04 4,8 Zurück zum Start von FIFA 23: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 30 Verteidiger und Torwart

FIFA 23: LV Talente - Die 30 besten Außenverteidiger für die linke Außenbahn Der linke Außenverteidiger hat die Aufgabe, gegnerische Stürmer und Mittelfeldspieler entlang der linken Außenbahn aufzuhalten, ihre Aktionen zu stören und den Ball zurückzugewinnen. Häufig stehen sie in einer Viererkette auf einer Höhe mit den anderen Abwehrspielern, um die Abseitsfalle leichter aufbauen zu können, wofür viel Koordination mit allen Verteidigern und Mittelfeldspielern vonnöten ist. Außenverteidiger sind aber auch offensiv im Einsatz, denn der Wirkungsraum eines Linksverteidigers erstreckt sich von der eigenen Abwehrreihe bis zur gegnerischen Grundlinie. Der Aufbau von schnellen Kontern durch vorwärts stürmen entlang der Außenlinie und weite Flanken in den gegnerischen Strafraum, machen ihn gefährlich. Durch die viele Laufarbeit ist gute Kondition und hohe Laufgeschwindigkeit gefordert. Gute Pass- und Schussgenauigkeit sowie Zweikampfstärke sollten auch nicht fehlen. Die 30 besten LV Talente in FIFA 23 findet ihr in der anschließenden Tabelle. Spieler POT WT GES POS Alter Verein Wert

(Mio. €) Josko Gvardiol 89 8 81 LV (IV) 20 RB Leipzig 53 Alphonso Davies 89 5 84 LV (LM) 21 FC Bayern München 60,5 Nuno Mendes 88 8 80 LV (LAV) 20 Paris Saint-Germain 44 Rayan Aït Nouri 86 10 76 LV (LAV) 21 Wolverhampton Wanderers 16 Milos Kerkez 85 17 68 LV 18 AZ Alkmaar 2,9 Luca Netz 85 12 73 LV (LM) 19 Borussia Mönchengladbach 7 Piero Hincapié 85 7 78 LV (IV) 20 Bayer 04 Leverkusen 26,5 Sergino Dest 85 8 77 LV (RV, RM) 21 FC Barcelona 22,5 Aaron Hickey 85 10 75 LV (LAV, RAV) 20 Brentford 12 Micky van de Ven 84 15 69 LV (IV) 21 VfL Wolfsburg 3,2 Quentin Merlin 84 14 70 LV (LAV, LM) 20 FC Nantes 3,7 Adrien Truffert 84 9 75 LV 20 Stade Rennais FC 12 Cristian Riquelme 83 23 60 LV (LM) 18 CD Everton de Viña del Mar 0,75 Balde 83 15 68 LV 18 FC Barcelona 2,7 Devyne Rensch 83 10 73 LV (RV) 19 Ajax 6,5 Julian Aude 83 16 67 LV (ZDM) 19 Club Atlético Lanús 2,5 Manu Sánchez 83 9 74 LV (LAV, LM) 21 CA Osasuna 9 Sergio Gómez 83 9 74 LV (RM, LM) 21 RSC Anderlecht 9 Prince Aning 82 20 62 LV (LM) 18 Borussia Dortmund II 1,1 Álvaro Fernández 82 20 62 LV (LAV) 19 Preston North End 1,1 Tom Rothe 82 17 65 LV (LM) 17 Borussia Dortmund 1,7 Valentin Gómez 82 15 67 LV (IV) 19 Vélez Sarsfield 2,3 Arnaud Dony 82 23 59 LV (LAV, LM) 18 Royale Union Saint-Gilloise 0,7 Björn Meijer 82 16 66 LV (LM) 19 Club Brugge KV 2,1 Fabiano Parisi 82 12 70 LV 21 Empoli 3,8 Obrador 82 18 64 LV 18 Real Madrid CF 1,4 Melvin Bard 82 7 75 LV 21 OGC Nice 11 Leo Hjelde 82 17 65 LV (IV) 18 Leeds United 1,7 Ridvan Yılmaz 82 9 73 LV 21 Rangers FC 6,5 Ian Maatsen 82 12 70 LV (LAV) 20 Burnley 3,7 Zurück zum Start von FIFA 23: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 30 Verteidiger und Torwart