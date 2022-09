FIFA 23: Ted Lasso und AFC Richmond spielen - So geht’s!

Ted Lasso, die beliebte Serie auf Apple TV+, findet ihren Weg in Electronic Arts' FIFA 23. Gleich in mehrerer Hinsicht ist die Serie in FIFA 23 vertreten.

Ihr könnt sowohl Ted Lasso als Trainer auswählen als auch mit dem AFC Richmond als Verein antreten.

Alles, was ihr dazu wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide zu Ted Lasso und dem AFC Richmond in FIFA 23.

Inhalt:

Wo finde ich Ted Lasso in FIFA 23?

In FIFA 23 habt ihr die Möglichkeit, Ted Lasso im Karrieremodus als spielbaren Trainer auszuwählen.

Ihr könnt mit Ted Lasso aber nicht nur den AFC Richmond trainieren, sondern jedes beliebige andere Team, das in der Karriere verfügbar ist.

Umgekehrt seid ihr mit dem AFC Richmond nicht nur auf Ted Lasso beschränkt, ihr könnt euren eigenen Coach erstellen oder einen lizenzierten wählen.

Wo finde ich den AFC Richmond in FIFA 23?

Mit dem AFC Richmond könnt ihr in FIFA 23 im Karreremodus, im Anstoßmodus, in Online-Freundschaftsspielen und in Online-Saisons spielen.

Ihr habt die Möglichkeit, den Verein in die Premier League oder in eine andere spielbare Liga im Karrieremodus zu setzen.

Dabei ist auch die Nelson Road als Heimstadion des AFC Richmond in FIFA 23 vertreten.

Verschiedene Anpassungs-Items, darunter Trikots und Choreos, lassen sich zudem über Aufgaben und Challenges in Ultimate Team freischalten.

Welche Spieler gehören zum AFC Richmond?

Folgende Spieler gehören in FIFA 23 zum AFC Richmond:

Torhüter

T. Zoreaux

T. O'Brien

Verteidigung

A. Dixon (RV)

I. McAdoo (IV)

J. Maas (IV)

G. Goodman (LV)

O. Kukoč (RM, RV)

J. Reynolds (IV)

U. Babatunde (IV)

E. Winchester (IV)

Mittelfeld

S. Obisanya (RM, RV)

M. Bumbercatch (ZM, ZDM, ZOM)

R. Kent (ZDM, ZM)

C. Hughes (LM, LF)

R. Montlaur (ZDM, ZM)

Sturm

J. Tartt (ST)

D. Rojas (ST)

T. Roberts (ST)

D. Cockburn (ST)

