FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst

Die Fußballsaison 2022/23 neigt sich langsam ihrem Ende zu und damit ist es wieder Zeit für das FIFA 23 TOTS Event . Kramt also schon einmal den Sparstrumpf hervor, denn die Team of the Seasons Promo gilt als das größte und (zweit)wichtigste Event im Spiel, da es über mehrere Wochen hinweg jede Menge stark verbesserte Spezialkarten zu erhaschen gibt, die nur von wenigen anderen Karten übertroffen werden - 90+-Ratings sind die Regel, nicht die Ausnahme. Den Anfang macht der Community Team Vote, gefolgt von weiteren Abstimmungen, ehe der Release der 16 Teams und den Top-Spielern der Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A und so weiter ansteht. Wie das Team der Saison Event abläuft, wann welche Teams erscheinen und welche Spieler dabei sein könnten, erfahrt ihr auf dieser und den folgenden Seiten.

Das Team of the Season Event ist recht strukturiert aufgebaut. Traditionell geht es mit der Abstimmung für das Community-Team und ein paar Tage später mit dem Premier League Vote los. Rund eineinhalb Wochen später ist es dann so weit und das erste Team, das Community TOTS, wird mit dem offiziellen Start des Events vorgestellt. Ab diesen Zeitpunkt folgen immer montags weitere Abstimmungen (Bundesliga Team, La Liga Team, Serie A Team), freitags wird stets ein großes / wichtiges Team vorgestellt (Top-5-EU-Ligen, Ultimate Team) und immer sonntags gibt es Liga-Teams aus anderen Teilen der Welt. Die genaue Release-Reihenfolge der kleinen Teams ist noch nicht ganz sicher, doch der grobe Release-Zeitplan dürfte so aussehen:

Obwohl die Wahlen bereits seit Montag, dem 10. April 2023 laufen, kommt das richtige FIFA 23 TOTS Event erst am Freitag, dem 21. April 2023 um 19:00 Uhr ins Spiel. Üblicherweise läuft das Team of the Season Event rund 7 Wochen lang, damit würde das Ende des FIFA 23 TOTS Event auf Freitag, den 9. Juni 2023 fallen.

Das Team of the Season-Event gibt es bereits seit sehr langer Zeit (FIFA 12) und findet traditionell immer im April statt, wenn die laufende Fußballsaison der europäischen Top-Ligen nur noch ein paar Wochen andauert. Neben dem Team des Jahres gehört das Team der Saison zu den wichtigsten und längsten Promos einer FIFA-Saison. Es bringt zahlreiche Teams mit den besten Spielern aus allen Top-Fußball-Ligen der Welt ins Spiel und verpasst ihnen starke Upgrades und Boots. Wie das Event in den kommenden Wochen in FIFA 23 abläuft, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie stark die einzelnen Upgrades ausfallen, hängt aber nicht nur Leistung des jeweiligen Spielers in der Saison 2022/23 ab, sondern auch vom Rating seiner bisherigen Karten, die er in FIFA 23 erhalten hat. Spieler mit vergleichsweise eher niedrigeren Werten bekommen stärkere Verbesserungen als Spieler, die bereits einen hohen Wert (90+) haben.

Bei dem Upgrade müssen übrigens nicht zwingend alle Werte steigen (auch wenn sie dass in der Regel tun), es kann auch sein, dass nur ein spezifischer Wert sehr stark geboostet wird, um die herausragende Leistung eines Spielers abzubilden. Wenn ein Spieler etwa sehr viele oder zielgenaue Pässe in der Saison abgeliefert hat, bekommt er ein starkes Upgrade seines Pass-Ratings. Spult ein Spieler dagegen viele Kilometer auf dem Rasen ab oder gehört zu den schnellsten auf dem Feld, steigt sein Ausdauer- respektive Tempo-Wert.

Auch für das FIFA 23 TOTS Event gilt die altbekannte Regel: Nur Spieler, die in der Saison 2022/23 eine konstant hohe Leistung abgeliefert haben und seit dem 3. April 2023 nicht mehr als ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team erhalten haben, können eine TOTS-Karte bekommen. Erwartet werden mehr als 200 der begehrten Spezialkarten in FIFA 23.

Dreh- und Angelpunkt des TOTS Event sind die blau-goldenen Team of the Season-Spezialkarten, die dank starker Upgrades mit zu den besten einer FIFA-Saison gehören. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Spieler eine Chance auf die begehrten Karten haben und wie hoch ihre Verbesserungen ausfallen können.

FIFA 23 Team of the Season Erklärung: So funktioniert die wichtigste Promo der Saison

Es herrscht Goldgräberstimmung in FIFA 23 und das aus gutem Grund, denn das FIFA 23 Team of the Season Event – kurz TOTS – steht auf dem Programm. Es gilt als das größte (und neben dem Team des Jahres) auch als wichtigstes Event im FIFA-Eventkalender, denn die blau-goldenen Spezialkarten zählen zu den besten im gesamten Spiel. Worum es bei der Promo geht und was geboten wird, erfahrt ihr nachfolgend.

Was wird beim Team of the Season Event geboten?

Kernstück des Team of the Season-Event sind natürlich die 16 verschiedenen Teams mit ihren starke verbesserten TOTY-Spielern, die in den kommenden Wochen erscheinen werden (siehe TOTS Release und Reihenfolge). Daneben wird aber auch noch einiges geboten. Es gibt tägliche Promo-Packs und Blitzrunden mit den beliebtesten Packs (25k, 45k, 50k, 100k und 125k), die zu ausgewählten Zeiten und nur für wenige Stunden und in begrenzter Menge in den Shop kommen.

Zudem werden wieder viele themenbezogene SBCs erwartet, die Belohnungen wie bis zu 50k-Packs, TOTS-Items, TOTS Moments und mehr abwerfen. Auch die gefragten Upgrade-SBCs, reguläre und Premium-Liga-Upgrade-SBCs, wöchentliche Ziele mit nicht handelbaren TOTS-Gegenständen und TOTS-Moments-Items und mehr sind wieder dabei.

Wie groß ist ein TOTS (Spieleranzahl)

Klassischerweise gibt es beim Team of the Season-Event zwei verschiedene Teamgrößen, die von der Größe der jeweiligen Fußballliga abhängig sind:

Große TOTS umfassen 15 Spieler. Hierzu gehören alle großen europäischen Fußballligen (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), aber auch das Community TOTS sowie das Ultimative TOTS. Es ist auch schon vorgekommen, dass das EFL TOTS 15 Spieler hatte. Üblicherweise werden die großen TOTS auch noch von drei bis vier Spielern aus den jeweiligen Ligen begleitet, die es exklusiv via SBCs gibt.

Kleine TOTS umfassen in der Regel 11 Spieler. Hierzu gehören kleinere Ligen aus Europa und anderen Teilen der Welt wie die SPL, Süper Lig, Liga NOS, Eredivisie, CSL, MSL, CONMEBOL. Auch das "Rest der Welt"-Team zählt den kleinen Teams.

Wie viele Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter kommen in ein TOTS?

Grundsätzlich gibt es für die Zusammenstellung der Teams keine fixen Richtlinien. Als Faustregel gilt: Jedes große TOTS hat 1 Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer und jedes kleine Team kommt entsprechend mit vier Spielern weniger, also 1 Torwart, 4 Verteidigern, 3 Mittelfeldspielern und 3 Stürmern daher.

In der Vergangenheit gab es aber schon zahlreiche Teams, die von dieser Faustregel abgewichen sind. Beispielsweise sind dann zwei Stürmer mehr statt Verteidiger dabei. Das Ganze ist auch immer davon abhängig, welche Stars in welcher Liga verfügbar sind.

Unterschied zwischen TOTS und TOTY – welche Karten sind besser?

Auf den ersten Blick sind sich das "Team der Saison" (TOTS) und das "Team des Jahres" (TOTY) sehr ähnlich: Die Karten gehören zu den stärksten im Spiel, haben ein vergleichbares Design, werden an die stärksten und beliebtesten Spieler vergeben und so weiter.

Im Detail gibt es aber ein paar wichtige Unterschiede. Der Offensichtlichste ist die Anzahl an Teams und Karten. Zum Team des Jahres-Event gehörten drei Teams (TOTY, ehrenvolle Erwähnungen, TOTY Icons) mit insgesamt 42 Karten, während sich das Team der Saison aus 16 Teams mit den jeweils 11 bis 15 besten Spielern der Top-Fußball-Ligen der Welt der laufenden Saison plus einigen ehrenvollen Erwähnungen zusammensetzt, was letztlich über 200 Karten bedeutet. Beim TOTS sind also erheblich mehr Spezialkarten im Spiel, daher gilt es auch als das größte Event im FIFA-Eventkalender.

Natürlich lassen sich noch weitere Unterschiede aufführen: Beim Team des Jahres zählt die Leistung der Spieler in einem Kalenderjahr, während bei den Teams der Saison die Performance der Spieler in der Hin- und Rückrunde der jeweiligen Liga berücksichtigt werden. Außerdem werden die Spieler nun entsprechend der Liga sortiert, in der sie mit ihrem Club in dieser Saison gespielt haben, wohingegen die Liga beim TOTY überhaupt keine Rolle spielt.

Falls ihr euch fragt, welche Karten besser sind: In der Regel sind die TOTY-Karten einen Tick besser als die TOTS-Karten, dafür aber auch erheblich teurer.

Gibt es einen TOTS Markt Crash?

Aber hallo, wir sind schon mittendrin! Die ersten Anzeichen für einen TOTS Markt Crash waren schon zum Start des Community Votes zu sehen und die Spieler-Preise werden wohl auch noch bis zum Start des Events weiter fallen. Das ist in jedem Jahr so und sollte für Veteranen nicht überraschend kommen, schließlich stoßen viele Spieler ihre seltenen Karten vor einem so großen Event ab (solange sie noch etwas wert sind), um noch etwas Gewinn abzuräumen und Münzen für die TOTS-Packs zu sammeln.

Laut EA Sports zählt das TOTS-Event zu den profitabelsten Aktionen überhaupt. Kein Wunder, schließlich geben die Spieler Unsummen aus, um an die Packs extrem starken Karten heranzukommen. Um die Münzen aufzutreiben, wird der Transfermarkt mit vielen hochwertigen Karten geflutet, was wiederum zum schnellen Preisverlust der jeweiligen Spieler. Der Tiefkurs fängt sich in der Regel wieder kurz vor respektive mit dem Release der Promo und steigt auch wieder, allerdings oftmals nicht mehr auf das vorherige Niveau.

Was sind TOTS-Karten und wie bekommt man sie?

Die TOTS-Karten zählen zu den begehrtesten Karten in FIFA 23 FUT Ultimate Team und das aus mehreren Gründen. Der Wichtigste: ihre Qualität. Die TOTS-Karten gehören dank ihrer starken Upgrades zu den besten Karten in FIFA 23. Zudem können die Fans häufig mitbestimmen, denn fünf Teams basieren auf den zuvor stattfindenden Team-Wahlen, was in der Regel dazu führt, dass die besten und beliebtesten Fußballstars herausgepickt werden. Unabhängig davon, ob man sich TOTS-Spieler für das eigene Team holen oder für hohe Profite auf dem Transfermarkt anbieten will, sie versprechen stets ein hohes Potenzial.

An die TOTS-Karten kommt man wie bei jeder Promo heran: Der Großteil der Karten erscheint über die Team-Releases, die in den Karten-Packs stecken, die ihr entweder als Belohnung bekommt oder mit FIFA 23 FUT Coins oder FIFA Punkte kauft. Welche Karten in den Packs stecken können, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FIFA 23 FUT Ultimate Team gekoppelt (siehe TOTS Release Date). Übrigens ersetzen TOTY-Karten die regulären Karten der Spieler für die Dauer des Events.

Team der Saison-Karten, die ihr aus Packs zieht, sind außerdem handelbar, daher könnt ihr die Karten auch im Transfermarkt (zu völlig überteuerten Preisen) kaufen. Ferner wird es ein paar TOTS-Spieler als Belohnung von Event-SBCs/-Objectives geben. Selbige sind jedoch exklusiv, also nur durch das Lösen der Aufgaben erhältlich und können nicht gehandelt werden.

Tipp: Ihr könnt Kartenpackungen aufsparen und sie dann in der Release-Woche öffnen, um TOTS-Karten zu erhalten. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen wie die FUT Champions Spielerwahlen, doch der Großteil funktioniert.

