FIFA 23: TOTW 1 ist da! - Zum Auftakt gibt’s Upgrades für De Bruyne, Son und Immobil

Der offizielle Start von FIFA 23 ist nur noch ein paar Tage entfernt, doch der Frühstart hat mit dem FUT 23 Web App Release bereits begonnen und dementsprechend liefert EA Sports mit dem FIFA 23 TOTW 1 auch gleich das erste Team der Woche mit. Traditionell gibt es zum Auftakt des neuen FIFA-Ablegers einige starke Karten-Upgrades und das ist auch diesmal so: Kevin De Bruyne, Heung Min Son, Ciro Immobile, Federico Valverde und viele weitere bekannte Namen sind vertreten und auch für Fans der Bundesliga gibt es drei Kandidaten. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Profis es ins Team of the Week 1 geschafft haben.

Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen Team of the Week 1. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (21. September 2022, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (28. September 2022, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.

So funktioniert das Team of the Week (TOTW) in FIFA 23

Solltet mit FIFA 23 neu in die beliebte Fußball-Sim eingestiegen sein, fragt ihr euch vielleicht, was es mit dem Team of the Week auf sich hat und warum deswegen so viel Aufsehen gemacht wird. Wie das beliebte Karten-Event funktioniert, dröseln wir nachfolgend für euch auf:

Was ist FIFA TOTW?

TOTW ist die Abkürzung für "Team of the Week". Stellt ihr die Sprache in FIFA auf Deutsch, nennt sich das Ganze "Team der Woche" (TDW), allerdings hat sich in der Community die englische Bezeichnung durchgesetzt. Wie der Name schon sagt, kürt EA Sports jede Woche ein Team of the Week, das immer aus 23 Spielern besteht. Zu Auswahl stehen weltweit alle Profispieler, die in der vorangegangenen Spielwoche durch besondere gute Leistungen aufgefallen sind. Das können beispielsweise viele geschossene Tore oder gelieferte Vorlagen sein, aber auch gehaltene Tore sowie eine hohe Leistungsnote in einem Spiel oder die Auszeichnung zum Man of the Match (MotM) – im Grunde alles, was der Mannschaft maßgeblich geholfen hat, auch wenn das Match am Ende ein Unentschieden oder eine Niederlage war. Es zählt nur die Leistung des einzelnen Spielers. Als Belohnung gibt es in FIFA 23 dann die verbesserten TOTW-Karten für die 23 gewählten Spieler.

Wann kommt das neue Team of the Week in FIFA 23? – Datum und Uhrzeit

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr stellt EA Sports das neue Team of the Week (TOTW) in FIFA 23 vor. Die verbesserten Inform-Karten der Spieler sind dann 7 Tage lang (bis zum Release des nächsten TDW) in den Karten-Packs enthalten. Wir liefern euch immer montags unsere TOTW Predictions, bei denen wir euch die Spieler vorstellen, die die besten Chancen haben, ins nächste Team zu kommen.

Was sind TOTW-Karten und wie bekommt man sie?

Bei den TOTW-Karten handelt es sich um sogenannte "Inform-Karten". Dabei wird die Basiskarte oder eine bereits vorhandene Inform-Karte eines Spielers als Grundlage genommen und anhand der Inform-Upgrade-Regeln mit einer Verbesserung der Gesamtwertung versehen (üblicherweise zwischen +1 und +10 Punkte), um die herausragende Leistung der TOTW-Spieler zu würdigen. Dadurch wird die Karte stärker und daher interessanter, um sie im Team oder in Aufgaben einzusetzen oder auf dem Transfermarkt anzubieten und höhere Preise zu erzielen.

Nach dem Release eines neuen Teams der Woche könnt ihr zu TOTW-Karten der 23 Spieler eine Woche lang (bis zum Release des nächsten Teams) in allen Karten-Packs finden. Das Glück entscheidet allerdings, welche Spieler ihr bekommt. Packs, in denen grundsätzlich viele Spieler enthalten sind, bieten natürlich eine höhere Chance, dass ihr einen TOTW-Spieler zieht. Abgesehen von den Packs könnt ihr die Team der Woche-Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen und manchmal bei Aufgaben als Belohnung erhalten.

Warum sind TOTW-Karten so wichtig / besonders?

Im Verlauf der FIFA 23 Saison gibt es im Rahmen der diversen Events und Promos viele starke Spezialkarten von Spielern und nicht selten bekommt ein Spieler gleich mehrfach ein Upgrade, die die Inform-Upgrades der TOTW-Karte häufig übertreffen. Dennoch sind die TOTW-Karten nicht zu unterschätzen, denn im Gegensatz zu den Event-Karten gibt es sie immer und nicht nur während einer Aktion und sie können mehrfach aufgewertet werden, wodurch ebenfalls sehr starke Karten entstehen. Obendrein könnt ihr die TOTW-Karten auf dem Transfermarkt handelt, was mit den oft Spezialkarten der Events teilweise nicht möglich oder gar nicht gewollt ist. TOTW-Karten eignen sich auch hervorragend dazu, möglichst günstig die Anforderungen von SBCs zu erfüllen.

