FIFA 23 TOTW 10 Predictions: Kommen Haaland, Marquinhos & Rodri ins erste Team of the Week in 2023?

Es geht wieder weiter mit den TOTWs, daher gibt es mit den FIFA 23 TOTW 10 Predictions an dieser Stelle die ersten Vorhersagen im neuen Jahr. Erwartet aber nicht zu viel, denn der Großteil der Fußball-Ligen ist noch in der Winterpause. Es gibt zwar mit Haaland, Marquinhos, Rodri, Havertz, Ben Yedder, Mount, Odegaard, Griezmann, Lacazette oder Grealish durchaus ein paar namhafte Kandidaten, allerdings ist es fraglich, ob EA Sports sie bereits in dieser Woche auswählt.

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 10 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die in dieser Woche mit einer verbesserten Inform-Karte bedachten werden könnten. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt erweisen, zeigt sich wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend).