FIFA 23 TOTW 10: Warum es kein neues Team der Woche gibt und wann es wieder weiter geht

Viele haben es bereits vermutet und EA Sports hat es mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass die FIFA 23 Team of the Week Promo eine längere Pause einlegen wird. Das Team der Woche 9, das vom 16. Bis 23. November 2022 verfügbar ist, wird also auch zugleich das letzte Team of the Week in diesem Jahr sein. Warum es keine weiteren TOTWs gibt und wann es mit der Promo wieder weitergeht, erfahrt ihr nachfolgend. FIFA 23 TOTW Inhalt: Darum kommt kein TOTW 10/11/12/13/14 in FIFA 23

Wann geht es mit FIFA 23 Team of the Week weiter?

Darum kommt kein TOTW 10/11/12/13/14 in FIFA 23 Der hauptsächliche Grund, warum es kein TOTW 10, TOTW 11, TOTW 12 etc. gibt, ist natürlich die Fußball-WM 2022, aber auch die Winterpausen in den Ligen kommt hinzu. Schließlich basiert das Team of the Week auf den Liga-Spielen rund um den Globus und die finden wegen der WM nicht statt. In der Vergangenheit hat EA in solchen Fällen zwar schon Ersatzlösungen gefunden, etwa indem Länderspiele oder Teams aus der Vergangenheit herangezogen wurden, doch diesmal hat sich EA für eine Pause entschieden. Macht auch mehr Sinn, denn WM überragt ohnehin alles und mit den zahlreichen WM-Promos in FIFA 23 sind die Länderspiele bestens abgedeckt. Übrigens wurden bereits alle Packs, die zuvor TOTW-Karten enthalten konnten, durch die neuen Packs ersetzt, die nun die neuen und ohnehin besseren WM-Karten enthalten (World Cup, World Cup Stars, World Cup Path to Glory etc.). Auch die Belohnungs-Packs der FUT Champions in Season 2 wurden entsprechend mit neuen Packs und Spielerwahlen upgedatet.