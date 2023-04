FIFA 23 TOTW 23 Predictions: Kommen Benzema, Lewandowski und Müller ins neue Team of the Week?

Neue Woche, neue FIFA 23 TOTW 23 Predictions! Die kurze Pause der Fußball-Ligen für die Länderspiele ist vorbei und damit gibt es in dieser wieder jede Menge Anwärter für das Team der Woche, darunter auch einige Top-Stars wie De Bruyne, Benzema, Lewandowski, Müller, Milinkovic-Savic, Sané, Diaby, Leão, Vinícius oder Martinez. Die Chance für ein anständiges TOTW 23 sind also durchaus gegeben, es bleibt aber abzuwarten, wie viel SBC-Futter EA Sports dazu packt.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 23 Predictions zeigen wir euch die Spieler, die bei ihren Länder- und Liga-Spielen in der vergangenen Woche eine herausragende Leistung demonstriert und sich somit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 22 in den Packs.