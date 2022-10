FIFA 23 TOTW 6 Predictions: Mbappe, Haaland und Lewandowski – wer kommt ins Team of the Week?

Wir starten mit den FIFA 23 TOTW 6 Predictions in die neue Woche und richten unseren Blick auf die Spieler, die in den letzten Tagen eine herausragende Leistung abgeliefert und sich damit für ein mögliches Upgrade qualifiziert haben. Und das sind nicht gerade Wenige - Mbappe, Messi, Lewandowski, Haaland, Ben Yedder, Vinicius Jr., Martinez, Fernandes, Parejo und noch viele weitere Hochkaräter – es könnte also eines der bislang besten Teams der Woche werden (so viele gabs ja auch noch nicht).

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 6 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die die höchsten Chancen haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche zu bekommen. Ob und welche Vorhersagen sich am Ende als korrekt erweisen, erfahren wir wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 5.