FIFA 23 TOTW 7 Predictions: Mane, De Gea und Grifo – wer schafft es ins Team of the Week?

Zum Wochenstart werfen wir in unseren FIFA 23 TOTW 7 Predictions einen Blick auf die Spieler, die in den vergangenen Tagen eine vortreffliche Performance gezeigt und sich eine hohe Chance auf mögliches Inform-Upgrade haben. Diesmal sind nicht ganz so viele Superstars dabei wie letzte Woche, doch mit Sadio Mane, David de Gea, Stefan de Vrij, Vincenzo Grifo, Victor Osimhen oder Gregor Kobel sind doch einige bekannte Profis dabei. Außerdem gab es sehr viele Hattricks – neun an der Zahl - und somit relativ sichere Kandidaten für diese Woche.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 7 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die vielversprechende Chancen haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche abzustauben. Ob und welche Vorhersagen als richtig erweisen, zeigt sich wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 6.