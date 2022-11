FIFA 23 TOTW 9 Predictions: Schaffen es Kroos, Robertson & Bentancur ins Team of the Week?

Die FIFA 23 TOTW 9 Predictions werden für die nächste Zeit erstmal die letzten sein, denn EA Sports legt die Team of the Weeks bis nächstes Jahr aufs Eis. Nicht so schlimm, schließlich bringen die laufenden und kommenden WM-Promos ohnehin besseren Inhalt – und genau das ist wohl auch das Motto für das TDW 9, denn die Auswahl ist recht… durchwachsen. Ein paar gute Optionen gibt es mit Kroos, Robertson, Bentancur, Dzeko, Odegaard, Hofmann, Grifo und ein paar anderen zwar, doch der Großteil wird mit den WM-Inhalten kaum mithalten können.

Trotzdem werfen wir in den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 9 Predictions einen Blick auf die Spieler, die eine adäquate Leistung in den letzten Tagen abgeliefert haben und eine verbesserte Inform-Karte bekommen könnten. Ob und welche Vorhersagen als korrekt herausstellen, erfahren wir wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 8 enthalten.