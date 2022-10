FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards in Season 1

Wenn ihr fleißig FIFA 23 FUT Champions bestreitet und euch fragt, welche FIFA 23: Weekend League Rewards es in Season 1 gibt, welchen Rang man dafür benötigt und wie man ihn erreicht, seid ihr auf dieser Seite richtig. Wir zeigen euch, welche Gegenstände euch auf den verschiedenen Rängen der FUT Champions Playoffs und FUT Champions Finals erwarten, wie viele Punkte respektive Siege und Niederlagen ihr dafür erreichen müsst, wann ihr die FUT Champions Rewards in FIFA 23 bekommt und was ihr sonst noch rund um das Thema WL Belohnungen wissen müsst.

Auch in FIFA 23 ist die WL wieder in zwei Runden unterteilt. Die FIFA 23 FUT Champions Playoffs stellen dabei die Qualifikationsrunde der Weekend League dar und sind für die gesamte Dauer einer FUT-Saison rund um die Uhr verfügbar. Wollt ihr an den Playoffs teilnehmen, benötigt ihr in Saison 1 wieder 1.250 Champions Qualifikationspunkte, die ihr euch entweder in den FIFA 23 Division Rivals oder vorangegangenen FUT Champions-Playoffs/-Finals verdienen könnt. Damit Spieler, die es nicht in den Finalrunde schaffen, nicht leer ausgehen, gibt es bereits in den FUT Champions Playoffs gute Belohnungen:

Die zweite Runde der FIFA 23 Weekend League sind die FUT Champions Finals. Um daran teilnehmen zu können, müsst ihr in den Playoffs mindestens 20 Punkte erspielen (beispielsweise durch 5 Siege), um einen "Finals Qualifikation"-Token zu bekommen, der die Eintrittskarte darstellt. Im Gegensatz zu den Playoffs, finden die FUT Champions Finals nur an Wochenenden statt (Freitag bis Montag) und das Niveau ist höher, doch dafür gibt es bessere Belohnungen, die ihr euch zusätzlich verdienen könnt.

Wie und wann bekommt man Weekend League Rewards in FIFA 23?

In beiden Runden der FIFA 23 FUT Champions könnt ihr tolle Belohnungen abstauben – natürlich sind die FUT Champions Finals Rewards besser als die Playoffs Rewards -, allerdings müsst ihr dafür unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Auch wann ihr eure WL Belohnungen der jeweiligen Runden bekommt, unterscheidet sich voneinander. Nachfolgend dröseln wir das Ganze für euch auf:

Wie bekommt man FUT Champion Playoffs / Finals Belohnungen?

Um in FIFA 23 FUT Champions Rewards in FUT Season 1 zu bekommen, müsst ihr logischerweise Playoff-Spiele respektive Finals-Matche bestreiten und dabei möglichst viele Punkte verdienen, um höhere Ränge mit besseren Belohnungen zu erklimmen. In beiden Runden bringt euch jeder Sieg 4 Punkte ein und für jede Niederlage gibt es immerhin noch 1 Punkt. Das Einzige, das sich zwischen Qualifikationsrunde und Finale unterscheidet, ist die Anzahl an Partien, die ihr maximal spielen könnt, um Punkte zu sammeln:

Maximale Anzahl an Partien in FIFA 23 FUT Champions Playoffs: 10 Spiele

Maximale Anzahl an Partien in FIFA 23 FUT Champions Finals: 20 Spiele

Wann kommen die WL Rewards in FIFA 23?

Weekend League Belohnungen bekommt ihr in FIFA 23 immer sofort, wenn ihr die maximale Anzahl an möglichen Spielen absolviert habt – bei den FUT Champions Playoffs sind das max. 10 Partien und bei den FUT Champions Finals sind es max. 20 Partien.

Es gibt noch jeweils einen weiteren Fall: Ihr könnt bei den Playoffs auch vor dem Abschließen der 10 Spiele aussteigen (beispielsweise wenn ihr euch bereits für die Finals qualifiziert habt und / oder keine Zeit oder Lust für weitere Playoffs-Matches habt), wodurch ihr ebenfalls sofort euren Loot bekommt.

Solltet ihr zudem nicht alle 20 Partien in den Finals absolvieren, bekommt ihr eure Rewards am Ende der jeweiligen Finalrunden (immer montagmorgens). In beiden Fällen erhaltet ihr nur die Belohnungen für den Rang, den ihr mit den bereits gespielten Matches erreicht habt – ihr verschenkt also potenziell bessere WL Rewards.

Kann man FUT Champions Rewards in FIFA 23 aufsparen?

Ja, ihr könnt die verschiedenen Karten-Packs aus den Playoffs und Finals in der Theorie aufheben, allerdings bringt euch das in der Praxis keine großen Vorteile, denn der Inhalt der Packs wird zu dem Zeitpunkt bestimmt, an dem ihr es erhalten habt – nicht, wann ihr das Pack öffnet.

Kann man WL Belohnungen aus Packs tauschen?

Jein! Die meisten Belohnungen der FIFA 23 Weekend League sind untauschbar doch es gibt einzelne Karten-Packs, die tauschbare Spieler enthalten.

Kann man WL Belohnungen in der Web App öffnen?

Ja, ihr könnt eure Verdienten Weekend League Belohnungen auch in der FIFA 23: Web App und Companion App öffnen.

