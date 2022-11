FIFA 23 WM Modus – Alle Infos zu den World Cup Spielmodi im Überblick

Das FIFA 23 WM Update ist da und bringt jede Menge Inhalte rund um die Fußballweltmeisterschaft 2022 ins Spiel. Wie von EA Sports angekündigt, ist der FIFA 23 World Cup kein eigenständiger Modus, sondern diesmal zweigeteilt: Einerseits gibt es den "WM Modus" als eigenständigen offline und online-Spielmodus, bei dem ihr die WM auf verschiedene Art und Weise spielen könnt, und auf der anderen Seite erwarten euch jede Menge WM-Promos und -Events im FUT Ultimate Team Modus. EA Sports hat hier keine halben Sachen gemacht und mit dem WM Update unglaublich viele Inhalte ins Spiel gebracht – es dürfte das größte und umfangreichste Titel-Update für FIFA 23 überhaupt sein. Nachfolgend wollen wir euch einen Überblick darüber verschaffen, was während der WM in FIFA 23 geboten wird.

FIFA 23 WM Modus – Spielt die Weltmeisterschaft 2022 so, wie ihr wollt

Der richtige "FIFA 23 WM Modus" ist über das Hauptmenü in FIFA 23 zugänglich (also nicht in FUT Ultimate Team) und dreht sich logischerweise um die Spiele der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. EA hat hier diverse Modi im Angebot, bei denen ihr den World Cup "auf verschiedenste Weise erleben" könnt. Hier ein kurzer Überblick:

Den "richtigen" FIFA 23 WM-Modus erreicht ihr über das Hauptmenü.

FIFA World Cup: Live

Im FIFA World Cup: Live-Modus könnt ihr - wie der Name schon sagt - parallel zur echten WM in Katar die Spiele selbst in FIFA 23 nachspielen. Der Modus wird ab dem Eröffnungsspiel am 20. November über die Gruppen- und K.O.-Phase regelmäßig aktualisiert und ihr könnt an jedem Punkt des Turniers mit eurer gewählten Mannschaft einsteigen und alle realen Szenarien (authentische Kader, Formationen, Partien, Gruppentabellen etc.) auf drei verschiedene Arten nachspielen:

Präsentiertes Schnellspiel = Spielt ein beliebiges aktuelles oder früheres Spiel der WM 2022 gegen die KI oder einen lokalen Freund.

= Spielt ein beliebiges aktuelles oder früheres Spiel der WM 2022 gegen die KI oder einen lokalen Freund. Online-Schnellspiel = Spielt ein beliebiges aktuelles oder früheres Spiel der WM 2022 gegen online einen Freund. Ihr könnt auch mit Mannschaften spielen, die sich nicht für die WM qualifiziert haben oder schon ausgeschieden sind. Crossplay zwischen Freunden auf der Plattform-Generation spielen (z.B. PS4/PS4 oder PS5/PS5) ist möglich.

= Spielt ein beliebiges aktuelles oder früheres Spiel der WM 2022 gegen online einen Freund. Ihr könnt auch mit Mannschaften spielen, die sich nicht für die WM qualifiziert haben oder schon ausgeschieden sind. Crossplay zwischen Freunden auf der Plattform-Generation spielen (z.B. PS4/PS4 oder PS5/PS5) ist möglich. Dein FIFA World Cup = Hier könnt ihr die World Cup-Fortschritte eines beliebigen Teams zu jeden Zeitpunkt in der realen WM übernehmen und ab diesen Zeitpunkt das WM-Turnier selbst bis zum Ende in FIFA 23 durchspielen

Sobald die WM 2022 läuft, könnt ihr im FIFA World Cup: Live Modus alle aktuellen oder vergangenen Spiele nachspielen.

FIFA World Cup 2022

In diesem Modus könnt ihr die WM 2022 lokal von A bis Z komplett in einem eigenständigen Turnier durchspielen. Neben den teilnehmenden Nationalmannschaften könnt ihr hier auch mit bereits ausgeschiedenen Teams spielen. Außerdem lassen sich hier eure Nationalmannschaft nach eurem Gutdünken anpassen und ihr könnt Spiele gegen andere Nationen simulieren und spielen. Zusätzlich findet ihr hier auch die WM-Tabelle, Spielerstatistiken für alle Spieler der Nationalmannschaften sowie Neuigkeiten und News zu den Länderbegegnungen.

Wenn ihr das komplette WM-Turnier nach euren Vorstellungen austragen wollt, ist der FIFA 23 World Cup 2022-Modus das Richtige für euch.

FIFA World Cup – Anstoß

Im Modus "FIFA World Cup Anstoß" könnt ihr sowohl solo gegen die KI als auch lokal gegen eure Freunde antreten. Die Besonderheit an diesem Modus ist, dass ihr in jeder Phase der WM (Finale, Halbfinale, Viertelfinale, Achtelfinale und Gruppenphase) mit einem der 32 qualifizierten Teams oder auch einer der nicht qualifizierten Mannschaften einsteigen könnt – auch zukünftige Begegnungen. Spielt Länderbegegnungen, so wie ihr sie gerne hättet.

Im FIFA 23 Modus "FIFA World Cup – Anstoß" könnt ihr jede Phase der WM 2022 so austragen, wie ihr wollt.

Online-Turnier

Das Online-Turnier ist, wie der Name schon sagt, die "online"-Version des "FIFA World Cup 2022"-Spielmodus'. Ihr könnt hier also ebenfalls eine der teilnehmenden oder nicht qualifizierten Nationalmannschaften auswählen und damit in einer Reihe von Online-Turnieren gegen andere Spieler antreten. Los geht es bei den K.O.-Runden, in denen ihr gegen vier Online-Gegner im FIFA World Cup bestehen müsst, um weiterzukommen. Die Online-Turniere unterstützen Crossplay, sofern die Plattformen derselben Generation angehören (z.B. PS4/PS4 oder PS5/PS5)

Ihr wollt die WM 2022 online gegen andere Spieler ausfechten? Im FIFA 23 World Cup Online-Turnier-Modus habt ihr die Gelegenheit dazu.

Anpassen

In diesem Menü könnt ihr alles anpassen, was irgendwie mit dem WM-Modus zusammenhängt: Spieleinstellungen, Anzeige, Steuerung, Spielersuche-Optionen für Online-Spiele und so weiter. Auch euer Lieblingsteam für den WM-Modus könnt ihr hier wechseln oder die Musikauswahl der Playlist anpassen.

Ihr könnt eure Einstellungen für FIFA 23 und den WM-Modus direkt im WM-Modus anpassen.

