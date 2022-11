FIFA 23: World Cup History Makers – So bekommt ihr die kostenlosen WM-Karten

Was sind FIFA 23 World Cup History Makers? Die "FIFA 23 World Cup History Makers"-Promo ist eine Geschenkaktion von EA Sports im Rahmen der WM 2022. Ihr bekommt dabei ein kostenloses Karten-Doppelpack, bestehend aus einem berühmten, ehemaligen Nationalspieler in Form eines Leih-ICON oder eines Leih-FUT-Helden (für 7 Spiele) und eines aktuellen Nationalspielers in Form einer World Cup History Makers-Karte, von dem man davon ausgeht, dass er eine Schlüsselrolle in seinem Team einnimmt. Die Besonderheit: Beide Spieler eines Kartendoppelpacks kommen stets aus demselben Herkunftsland – für die Deutschland wurden z.B. Rudi Völler und Kai Havertz ausgewählt – und stellen somit die länderspezifische Versinnbildlichung einer ehemaligen Fußballlegende und eines aktuellen Spielers dar, der (vielleicht) Fußballgeschichte schreiben wird – daher der Name "History Makers". Übrigens: Jeder History Makers-Spieler zu bestimmten Terminen jeweils ein Upgrade in FIFA 23 und ist nicht handelbar.

Welche World Cup History Makers gibt es in FIFA 23? – Alle Spieler / Länder-Kombinationen in der Übersicht Insgesamt gibt es 12 verschiedene Länder-Spieler Kombinationen, die immer aus einer Leih-ICON-/Leih-FUT-Helden-Karte und einer World Cup History Makers Karte bestehen. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Spieler: Land Spieler Deutschland Rudi Völler (Leih-World Cup Hero)

Kai Havertz (History Maker) England David Beckham (Leih-Icon)

Jude Bellingham (History Maker) Frankreich Zinedine Zidane (Leih-Icon)

Kylian Mbappé (History Maker) Ghana Michael Essien (Leih-Icon)

Jordan Ayew (History Maker) Japan Hidetoshi Nakata (Leih-World Cup Hero)

Wataru Endo (History Maker) Mexiko Rafael Márquez (Leih-World Cup Hero)

Raúl Jiménez (History Maker) Niederlande Robin van Persie (Leih-Icon)

Virgil van Dijk (History Maker) Portugal Luís Figo (Leih-Icon)

João Félix (History Maker) Saudi-Arabien Saeed Al Owairan (Leih-World Cup Hero)

Salem Al Dawsari (History Maker) Spanien Xabi Alonso (Leih-Icon)

Pedri (History Maker) Uruguay Diego Forlán (Leih-World Cup Hero)

Federico Valverde (History Maker) USA Clint Dempsey (Leih-World Cup Hero)

Christian Pulisic (History Maker)