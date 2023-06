Final Fantasy 16: Habt ihr schon genug Gameplay gesehen? Hier sind 18 Minuten mehr!

Wenn ihr noch nicht genug Gameplay aus dem kommenden Final Fantasy 16 gesehen habt, könnt ihr das jetzt ändern.

Ein neues Video zeigt 18 Minuten lang weitere Eindrücke aus dem neuesten Teil der Reihe.

Es geht in die Dungeons

Dabei sind zwei Dungeons zu sehen, die ihr im demnächst erscheinenden PS5-Exklusivspiel besuchen werdet.

Nachfolgend könnt ihr euch das neue Gameplay anschauen:

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 16:

Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das, was ihr in dem Video seht? Oder schaut ihr es euch gar nicht an, weil ihr vor der Veröffentlichung nichts mehr sehen möchtet?

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

