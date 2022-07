Final Fantasy 16: Mit Open World hätte die Entwicklung 15 Jahre gedauert

Naoki Yoshida, der Präsident von Final Fantasy, behauptet, dass es 15 Jahre gedauert hätte, Final Fantasy 16 mit einer Open World zu entwickeln. Das sei auch der Grund dafür, dass der Titel keine solche Welt habe.

Darum braucht Final Fantasy 16 keine offene Welt

In einem Interview mit der Famitsu, erklärte Naoki, dass er sich lieber auf andere Elemente konzentrieren wollte. Eine offene Spielwelt wäre da einfach zu viel gewesen.

"Als ich das erste Final Fantasy gespielt habe, dachte ich: 'Das ist ein filmähnliches Spielerlebnis'", sagt Yoshida. "Die Inszenierung, das Timing der Dialoge, die Dramatik, der Sound - all das zusammen ergibt das bestmögliche Spielerlebnis. Sobald ein Chocobo oder Moogle auftauchte, dachte ich, es sei bereits ein Final Fantasy-Erlebnis. Dieses Spielerlebnis muss auch in Final Fantasy XVI zu spüren sein."

Auch die Stärken des Teams und der Gesamtentwurf des Spiels müssen laut Yoshida berücksichtigt werden. Als ich darüber nachdachte, dachte ich: 'Ich glaube, eine offene Welt würde nicht zu dem passen, was wir jetzt planen.'" Viele Punkte sprachen für ihn gegen eine offene Welt und die damit verbundene Entwicklungszeit.

Mehr zu Final Fantasy 16:

"Ich möchte eine Geschichte über einen Helden, der die Welt rettet, denn das ist Final Fantasy. Ich will eine Beschwörung, die alles auf den Kopf stellt und die Karte zerstört. Ich möchte dieses Spiel so schnell wie möglich veröffentlichen. Ich kann dieses Spiel nicht in Teilen veröffentlichen", so Yoshida.

"Wenn man diese vier Hauptpunkte berücksichtigt, ist es praktisch unmöglich, alles zu verlangen. Wenn wir eine Entwicklungszeit von etwa 15 Jahren gehabt hätten, hätten wir vielleicht die Möglichkeit gehabt, uns mit einer offenen Welt herauszufordern", so der Produzent lächelnd. "Schließlich ist es vom Zeit- und Kostenaufwand her fast unmöglich, eine globale Geschichte in einer offenen Welt zu entwickeln."

Für die beste Geschichte, die Final Fantasy 16 erzählen kann, brauche es das Konzept einer offenen Spielwelt nicht, fügt Yoshida hinzu.