Final Fantasy 16 erscheint im September für PC, die Demo kannst du jetzt spielen

Square Enix hat am Abend das Release-Datum der PC-Version von Final Fantasy 16 bestätigt.

Diese wird demnach am 17. September 2024 auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht, eine Demo ist ab sofort auf beiden Plattformen verfügbar.

Als Basisspiel oder Komplettpaket

Neben der Standard Edition mit dem Basisspiel gibt es auch eine Complete Edition mit den beiden DLCs Echoes of the Fallen und The Rising Tide zu einem vergünstigten Preis.

Alternativ sind die DLCs auch separat einzeln oder als Erweiterungspass erhältlich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

“Die Demo umfasst den Prolog des Spiels aus Clives Jugend”, heißt es. “Die Speicherdaten der Demo lassen sich auf die Vollversion übertragen.”

Die Demo soll mehr als zwei Stunden Spielzeit bieten und außerdem den Modus Esper-Probe, in dem ihr weitere Kämpfe mit vielen Esper-Fertigkeiten bestreitet.