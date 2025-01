Final Fantasy 7 Rebirth im Test: Die PC-Umsetzung sieht ganz klar am schönsten aus. Ich hoffe nur, ihr wollt es nicht mit Maus und Tastatur spielen!

Die PC-Version ist die schönste Version des mittleren Teils der Remake-Trilogie, weil Beleuchtung und Details dem Original auf PS5 überlegen sind. Das etwas altmodische Abenteuer überzeugt mit großer Abwechlsung und einem coolen Kampfsystem.

Die wievielte Version dieser Fantasie ist es eigentlich, wenn man Teil zwei des Remakes von Teil sieben spielt, den es nur einmal gab?

Final Fantasy 7 Rebirth Release: 23.01.2025 (PC-Umsetzung)

Plattformen: Steam, Epic Games Store

Entwickler/Publisher: Square Enix

Wie auch immer die Antwort auf eine solche Unsinnsfrage (so es denn eine gibt) auch lautet: Diese aktuelle Version ist auf jeden Fall die schönste! Gut, man muss Final Fantasy 7 Rebirth nicht ein zweites Mal spielen, wenn man es auf PlayStation 5 schon erlebt hat. Gerade die Variante für Sonys Pro-Konsole hat in Sachen Schärfe und Bildrate ja noch mal einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Das Spiel sieht nach wie vor klasse aus.

Und trotzdem erkennt man sowohl beim Spielen als auch auf Vergleichsbildern zwischen dem PS5-Original und der PC-Umsetzung einen Unterschied, was die Details in fast allen Teilen des Bildes angeht – und zwar nicht nur bei Aufnahmen vom Performance- oder Versatility-Modus, sondern auch, wenn man sich den auf Konsole am höchsten auflösenden Grafik-Modus anschaut. Ein paar solcher Aufnahmen findet ihr bei den folgenden Screenshots.

Was dort etwas weniger auffällt, das ist die überarbeitete Beleuchtung der PC-Fassung. Wobei ich gestehen muss, dass ich den Unterschied in einigen Momenten zwar wahrnehme, er mir in anderen aber vernachlässigbar erscheint. Einerseits werden vor allem Charaktere in Nahaufnahme besser ausgeleuchtet. Andererseits sind da immer noch diese übermäßig hellen oder übertrieben dunkeln Ecken, die den ansonsten sehr harmonischen Eindruck immer wieder mal kurz stören.

Das klingt jetzt vielleicht schlimmer als es ist. Ich bezeichne Final Fantasy 7 Rebirth nicht umsonst als sehr harmonisch. Immerhin ist es nach wie vor ein ausnehmend stilvolles Abenteuer in einer sehr abwechslungsreichen Welt, die auf dem PC durch mehrere Verbesserungen noch eine Idee schöner wirkt.

Dazu zählt schließlich auch die höhere Bildrate von bis zu 120 Updates pro Sekunde sowie die Möglichkeit, deren Berechnung durch DLSS auf die Sprünge zu helfen. Hat man die entsprechende Option so eingestellt, befinden sich zudem mehr unterschiedliche Charaktere im Bild als auf PlayStation 5 und nicht zuletzt bauen sich viele Details in größerer Entfernung zu Cloud auf als das auf Konsole der Fall ist, wodurch das Bild insgesamt etwas stabiler wirkt.

Dagegen ist die Performance auf Valves Steam Deck nicht ganz so fein auf das System abgestimmt, wie es mir lieb wäre. Immerhin kann das Spiel zumindest in einigen Momenten die 30 Sekundenbildern selbst auf der niedrigsten Detailstufe nicht ganz halten. Und was mich besonders ärgert: Square Enix bietet auf Rechnern mit Nvidia-Karten zwar DLSS an, FSR oder XeSS stehen allerdings nicht zur Wahl.

Angeboten wird lediglich TAAU, was die auf dem Steam Deck oft sehr niedrige dynamische Auflösung so erhöht, dass das Ergebnis auf dem kleinen Bildschirm ausreichend scharf bleibt. Eine höhere Bildrate gegenüber der einzigen Alternative, TAA, erreicht man damit allerdings nicht. Tatsächlich unterscheiden sich TAA und TAAU (beides Arten der Kantenglättung; das U steht für zusätzliches Upsampling) in dieser Hinsicht praktisch nicht.

Gut möglich und logisch, dass das Deck bei den weitläufigen Kulissen schlicht am Limit ist. Trotzdem frage ich mich, ob mit FSR etwas mehr drin gewesen wäre. Umsonst wird Square Enix schließlich auch DLSS nicht anbieten. Abgesehen davon wird übrigens wie im Vorgänger schon nicht die native Auflösung des Handhelds unterstützt, sondern lediglich 720p, weshalb man schmale schwarze Balken in Kauf nehmen muss.

Aber gut. Unterm Strich habe ich mehr Zeit mit dem Handheld-Abenteuer verbracht, als ich das nach dem ersten Einstellen der Grafik erwartet hätte. So empfindlich einige der Einschränkungen klingen mögen, so problemlos läuft Final Fantasy 7 Rebirth letztlich auf dem Deck und so schön ist es, die weitläufige Welt quasi stilecht unterwegs zu erkunden. Nicht zuletzt kann man die Texte übrigens so darstellen lassen, dass sie auch bei niedrigen Auflösungen auf dem kleinen Bildschirm gut lesbar sind. Das nenne ich mal mitgedacht!

Alles in allem finde ich die Umsetzung damit sehr gelungen. Es gibt nur einen Aspekt, der mich recht deutlich stört: Wer mit Maus und Tastatur spielen will, sollte sich auf ein paar unangenehme Ecken und Kanten gefasst machen. Dass man kein einziges Menü mit dem Mauscursor bedient, sondern ausschließlich das Mausrad oder Richtungs- beziehungsweise andere Tasten auf dem Keyboard verwenden muss, empfinde ich zum Beispiel als ausgesprochen unhandlich.

Im Gegenzug darf man die Steuerung fast komplett den eigenen Vorlieben anpassen – wovon ich in Anbetracht der sehr vielseitig belegten Tastatur auch Gebrauch gemacht habe. Außerdem stellt man die Empfindlichkeit der Kamera für Maus und Analogstick praktischerweise unabhängig voneinander ein.

Nur gibt es auch an dieser Stelle einen Wermutstropfen, denn im zentralen Menü, über das man Charakterentwicklung, Quests, zahlreiche Informationen und mehr anwählt, kann man den Blick auf Protagonisten Cloud leicht verschieben – was beim Spielen mit der Maus zu dermaßen hektischen Schwenks führt, dass es die Atmosphäre stört. Es gibt sogar Situationen während des eigentlichen Spiels, in denen sich die Kamera urplötzlich an eine nicht gewünschte Position bewegt.

Nicht zuletzt würde ich beim Auswählen einer Fähigkeit, eines Zaubers oder eines Gegenstands gerne die Richtungstasten benutzen, anstatt aufs Mausrad angewiesen zu sein. In der extremen Zeitlupe kann man die aktuelle Figur währenddessen ja ohnehin nicht bewegen. Da wäre es nur sinnvoll, mit W, A, S und D stattdessen das Menü zu bedienen, was an anderen Stellen ja ebenfalls möglich ist. Das lässt sich allerdings nur einstellen, wenn man die Bewegung über WASD gleichzeitig deaktiviert.

Gut, nun dürften die Meisten ein Spiel wie dieses Final Fantasy ohnehin per Gamepad spielen und das habe ich natürlich genauso getan. Von daher rechne ich ihm die grundsätzlich gelungene und nur an einigen Stellen etwas hakelige Steuerung per Maus und Tastatur nicht besonders negativ an. Mal ganz abgesehen davon, dass die PC-Umsetzung sogar alle Funktionen des DualSense unterstützt, falls ein solcher zur Verfügung steht.

Alles in allem sollte euch also nichts davon abhalten, den zweiten Teil der Remake-Trilogie auf dem PC zu erleben. Es ist ohnehin die schönste Version des Abenteuers, weil Beleuchtung und Details dem Original auf PlayStation 5 überlegen sind. Das Bild ist schärfer, die Bildrate höher und nur eingesessene Maus-/Tastatur-Spieler werden hier und da mal eine Augenbraue hochziehen.

Auch die erleben mit Final Fantasy 7 Rebirth aber eine manchmal etwas altmodisch erzählte, grundsätzlich aber sehr bezaubernde und erfreulich abwechslungsreiche Fortsetzung mit einem coolen Kampfsystem. Ihr wollt mehr darüber wissen? Dann verweise ich an dieser Stelle noch auf unseren damals wie heute gültigen Test des eigentlichen Spiels.