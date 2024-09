Final Fantasy 7 Rebirth auf der PS5 Pro begeistert Technik-Experten - Bessere Qualität, mehr fps

Final Fantasy 7 Rebirth ist ein visuell beeindruckendes Spiel, das durch seine detaillierten Charaktermodelle, offene Welten und spektakulären Kampfszenen besticht. Getrübt wurde das alles jedoch ein wenig durch die verschwommene Bildqualität und geringe Auflösung des Spiels auf der PlayStation 5 im Performance-Modus.

Mit der kommenden PS5 Pro soll sich das nun ändern, da die neue Hardware die grafische Qualität stark verbessert und schärfere Bilder ermöglicht. Die ersten Eindrücke der PS5-Pro-Version des Spiels zeigen einen deutlichen Unterschied zur Standard-PS5, wie Digital Foundry berichtet.

Qualitativ besser und flüssiger

Das von Digital Foundry gesehene Gameplay-Material, das auf der PS5 Pro läuft, zeigt demnach eine klarere Darstellung mit schärferen Texturen, insbesondere bei Haut und Haaren der Charaktere, sowie weniger Verzerrungen durch Ghosting-Effekte. Zudem sehen entfernte Bäume und andere Umgebungsdetails stabiler und realistischer aus.

Diese Verbesserungen sind laut Digital Foundry dem Einsatz von Sonys neuer PSSR-Upscaling-Technologie (PlayStation Spectral Super Resolution) zu verdanken, die das Spiel von einer niedrigeren internen Auflösung auf 4K hochskaliert. Die PS5 Pro verarbeitet die grafischen Anforderungen des Spiels effizienter und liefert somit flüssigere Bildwiederholraten bei einer verbesserten Bildqualität.

Trotz der Verbesserungen bei der Bildqualität gebe es allerdings noch einige ungelöste grafische Probleme, wie das Auftreten von Pop-ins und die mangelnde Schattierung kleinerer Elemente der Vegetation. Auch die Beleuchtung des Spiels, besonders in indirekt beleuchteten Bereichen, wurde nicht wesentlich verbessert.

PS5 Performance-Modus PS5 Grafikmodus PS5 Pro 60 fps Die PS5 Pro liefert überwiegend die gleiche Qualität wie im 30-fps-Modus der PS5, das aber in einer Auflösung, die mehr dem verschwommeneren Performance-Modus entspricht. Diese Einstellung ist bemerkenswert. Die PS5 Pro liefert ein schärferes Bild als der 30-fps-Qualitätsmodus der Standard-PS5. Die Details des Fells sind hier auf der PS5 Pro bei 60 fps höher als in beiden Modi der Standard-PS5. Ein weiterer Vergleich der Haarqualität aus beiden PS5-Modi mit dem Material der PS5 Pro, das wir haben.

Diese Schwächen waren jedoch bereits in der Standard-PS5-Version vorhanden und scheinen auf der PS5 Pro bestehen zu bleiben. Die grafische Präsentation des Spiels, besonders in Bezug auf Schatten und Texturen, bleibt daher wohl in manchen Bereichen auf einem ähnlichen Niveau wie auf der Standardkonsole.

Die Performance auf der PS5 Pro zeigt nach Angaben von Digital Foundry jedoch deutliche Vorteile in Bezug auf die Stabilität der Framerate, insbesondere in kampfintensiven Szenen. Während die PS5 in einigen Momenten Framedrops erlebte, läuft das Spiel auf der PS5 Pro durchgehend flüssig bei 60 fps. Dies deutet darauf hin, dass die zusätzliche Rechenleistung der PS5 Pro die grafischen Anforderungen des Spiels besser bewältigen kann, was zu einer insgesamt reibungsloseren Spielerfahrung führt.

Die Framerate ist im Performance-Modus auf der Standard-PS5 nicht auf 60 fps begrenzt. Neben der deutlichen Verbesserung der Bildqualität profitiert auch die Performance auf der Pro. In dem sieben Minuten langen Clip, den wir haben, sahen wir nur einzelne Framedrops bei Kamerawechseln in Zwischensequenzen.

Insgesamt scheint die PS5 Pro die beste Plattform für Final Fantasy 7 Rebirth zu sein, um das Spiel in höchster Qualität zu erleben. Mit verbesserten Bilddetails, einer stabileren Framerate und beeindruckenden visuellen Highlights bietet die PS5 Pro für Digital Foundry eine deutlich überlegene Spielerfahrung im Vergleich zur Standard-PS5. Wer also auf ein optimales Spielerlebnis wartet, könnte gut beraten sein, bis zur Veröffentlichung der PS5-Pro-Version des Spiels zu warten.