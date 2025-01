Final Fantasy 7 Rebirth: Wenn sich so vieles gegenüber dem Vorgänger geändert hat, wie wird dann das Finale aussehen? Spieleregisseur Naoki Hamaguchi freut sich auf den Abschluss der Remake-Trilogie.

Im Zuge der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Rebirth auf PC haben wir einen der Directors des Spiels, Naoki Hamaguchi, unter anderem gefragt, wie die PC-Umsetzung zustande kam und auch versucht, einen kurzen Eindruck davon zu bekommen, wie der dritte und abschließende Teil der Remake-Trilogie aussehen könnte. Wobei Hamaguchi darüber natürlich noch keine Details preisgibt.

Zunächst betont der Director aber, dass er sowohl über das Medienecho auf Final Fantasy 7 Rebirth als auch die Reaktionen der Spieler sehr glücklich ist, bevor er weiter beschreibt, dass er Rebirth nicht nur als Fortsetzung von Remake angesehen habe, sondern auch als Vorbereitung auf das Finale. Was das bedeutet? Es sei ein Grund dafür, dass Teil zwei in einigen Belangen ein anderes Spiel ist als sein Vorgänger. Denn „sollte Teil zwei nur eine Kopie des ersten sein, dann wäre klar, was man vom Ende erwarten könne.“

Bilder der PC-Version und Vergleiche mit PlayStation 5 Pro 1 of 23 Attribution

Mit anderen Worten: Hamaguchi wollte mit Rebirth auch die Spannung über die Gestaltung des Finales aufrecht erhalten. Man solle Remake und Rebirth quasi nicht zusammenrechnen können, um zu erahnen, wohin genau sich die Fortsetzung mit noch unbekanntem Untertitel entwickeln werde. Und diese Spannung habe ihm übrigens auch selbst Auftrieb verliehen, die abschließende Episode nun so interessant wie möglich zu gestalten.

Immerhin leitet der frühere Programmierer auch weiterhin die Entwicklung und sagt über Teil drei: „Alle im Entwicklungsteam geben alles, was sie haben, um ihn so schnell wie möglich zu veröffentlichen“. Schon zuletzt hieß es bereits von Creative Director Tetsuya Nomura, dass die bereits angelaufene Entwicklung laut Plan verläuft.

Wobei es nicht unerwartet kommt, dass unter anderem das Kampfsystem erneut ausgebaut wird. „Ihr könnt euch sicher sein, dass wir so einiges an Ideen für coole Elemente haben, die wir in Teil drei hinzufügen wollen“, gibt Hamaguchi jedenfalls zu Protokoll.

Abgesehen davon hatte uns noch interessiert, wie die Zusammenarbeit mit Nvidia für der PC-Umsetzung eigentlich ausgesehen hat, doch in der Beziehung verweist Hamaguchi lediglich darauf, dass man während der Entwicklung zwar über verschiedene Stadien des Spiels mit dem Grafikkartenhersteller im Austausch stand, er im Grunde aber lediglich eine beratende Funktion einnahm.

Immerhin freut sich Hamaguchi auf die Klavierkompositionen der PC-Spieler, denn weil man die Steuerung aller Minispiele einzeln einstellen darf, könne man das Klimpern auf der Tastatur des Musikgeräts besser auf der Tastatur eines Computers nachahmen als das mit einem Gamepad der Fall sei. Und wo er Recht hat… Ich bin zwar auch auf PC dem Gamepad treu geblieben, aber vielleicht seid ihr ja tiefer ins Musizieren eingestiegen.