Final Fantasy 7 Remake Part 3: Luftschifffahrten über die Karte und der erste große Meilenstein

Final Fantasy 7 Remake Part 3 hat seinen ersten großen Meilenstein erreicht. Die Geschichte des finalen Teils der Remake-Trilogie ist abgeschlossen und somit können sich die Entwickler von Square Enix an die Arbeit machen, und diesen Rahmen in das fertige Videospiel umsetzen. Auch erste Details zur Fortbewegung im Spiel gibt es jetzt.

Nahtlos über die Map fliegen

Erst knapp ein Jahr ist es her, dass Final Fantasy 7 Rebirth erschien. Das zweite Remake war bei Fans und Kritikern überaus beliebt. Groß ist also die Erwartung an das Finale.

FF7 Rebirth-Direktor Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase bestätigten auf der G-Con 2024 in Korea nun, dass sowohl Handlung und Konzept für Part 3 fertiggestellt wurden und das Entwicklerteam bereits mit den Arbeiten am letzten Remake-Teil begonnen hat.

Kitase erklärt laut 4Gamer, dass Final Fantasy Rebirth bereits eine riesige Karte geboten hat. Im dritten Teil werde es aufgrund des Luftschiffs sogar möglich sein, "die Welt aus einer höheren Perspektive zu erleben".

"Wir werden mit dem Luftschiffsystem nicht schummeln, sondern es direkt in Angriff nehmen, damit die Spieler frei über die Karte fliegen können", fügt Kitase hinzu. Wir wissen also, dass Spieler im dritten Teil mit einem Luftschiff über die Karte fliegen können. Der Flug soll dabei nahtlos ins Spiel eingebaut werden. Kompromisse möchte man keine eingehen. Somit kann sich das Spiel auch im Gameplay von den beiden Vorgängern unterscheiden.

Lieder sind das auch schon alle Details, die die beiden Entwickler auf der Messe verraten. Auch mit einer offiziellen Enthüllung oder einem Release-Datum sieht es bisher schlecht aus. Der Community zufolge dürfte der letzte Teil der Trilogie nicht früher als 2027 erscheinen.

Das Warten soll sich laut Square Enix allerdings lohnen. Während einer Live-Präsentation vor drei Monaten sprachen Game Director Naoki Hamaguchi und Produzent Kitase in den höchsten Tönen über Final Fantasy Remake Part 3. Es solle eines der besten Spiele aller Zeiten werden und die hohen Erwartungen der Spieler erfüllen und vielleicht sogar übertreffen.