Final Fantasy 7 Remake Part 3: Queens-Blood-Kartenspiel kehrt überarbeitet zurück

Naoki Hamaguchi, der Director von Final Fantasy 7 Remake, bestätigt, dass ihr im drittel Teil endlich wieder Karten spielen könnt. Queen's Blood wird in überarbeiteter Form im finalen Remake-Teil zurückkehren.

Die Entwickler lieben Queen's Blood

Auf der Otacon-Anime-Convention in Amerika nahm Hamaguchi an einer Diskussionsrunde Teil und sprach dabei mit Produzenten und Synchronsprechern, die ebenfalls am Spiel mitwirken. Ein Fan sprach die Runde auf das Kartenspiel an und ob es auch irgendwann im echten Leben erscheinen könnte.

"Ich habe schon so viele Anfragen erhalten. Im Moment bereiten wir eine überarbeitete oder sogar bessere Version von Queen's Blood für den nächsten Titel der Serie vor. Ich hoffe also, dass ich in naher Zukunft mehr darüber berichten kann", so Hamaguchi.

Als es um die beliebstesten Minispiele der Runde ging, wurde ebenfalls über Queen's Blood gesprochen. Das Kartenspiel hat bei den Entwicklers selbst also einen vergleichsweise hohen Stellenwert. Kein Wunder, dass es den Weg zurück in das Remake-Finale finden wird. Neben Queen's Blood gibt es aber auch etliche neue Minispiele.

Viel wissen wir über das Remake-Finale dennoch nicht. Es handelt sich vielmehr um Vermutungen. So könnte es sein, dass ihr über die offene Welt fliegen könnt und dass Rocket Town diesmal vorkommen wird. Immerhin wird die Geschichte mit dem dritten Teil abgeschlossen. Auch wie weit sich das Remake vom Original unterscheiden wird, vermag ebenfalls noch niemand zu sagen.