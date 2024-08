Final Fantasy am Launch-Tag auf PC? Das könnte in Zukunft passieren

Stellt euch mal vor, das nächste Final Fantasy käme bereits am ersten Tag auf den PC. So unwahrscheinlich ist das gar nicht, wie Final-Fantasy-16-Director Hiroshi Takai jetzt betont.

PC-Version von Final Fantasy zeitgleich mit PS5-Version?

Zukünftige Teile der Serie kommen "wahrscheinlich" gleichzeitig mit der PS5-Version auf den Markt. Das sagt Takai in einem Gespräch mit GamesRadar+.

Hier wurde der Director gefragt, ob die nächsten Spiele der Final-Fantasy-Reihe gleichzeitig auf mehreren Plattformen erscheinen könnten. Dazu sagte dieser: "Ich denke, das ist möglich - vermutlich sogar wahrscheinlich."

"Allerdings entscheidet das Team, das für das jeweilige Projekt verantwortlich ist, über seine eigene Politik, also ist das nur meine persönliche Meinung."

Bei Final Fantasy 16 müssen PC-Spieler noch warten. Der Titel erschien im Juni 2023 für PlayStation 5 und kommt erst im kommenden September auf den PC. Bis zum 17. September sind es immerhin weniger als vier Wochen, das Warten hat also bald ein Ende.

"Natürlich wollten wir die PC-Version so schnell wie möglich in die Hände der Spieler bringen", so Takai weiter. Eine verzögerte Veröffentlichung bringe keinen Vorteil. Im Falle von Final Fantasy 16 hätte das Team laut ihm nicht mehr tun können, um den Portierungsprozess zu beschleunigen.

"Wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, denke ich, dass die Zeit, die wir in die Optimierung des Spiels für den PC gesteckt haben, gut investiert war."