Final-Fantasy-Produzent Shinji Hashimoto geht in den Ruhestand

Der langjährige Produzent von Final Fantasy, Shinji Hashimoto, hat seinen Rücktritt gekannt gegeben. Seit 1995 arbeitete er seit Final Fantasy 7 an so ziemlich jedem Titel des Franchise mit. Inzwischen feiert das Franchsie sein 35. Jubiläum.

Veteran setzt sich zur Ruhe

Auf Twitter verkündete Hashimoto: "Heute, am Dienstag, den 31. Mai, werde ich in den Ruhestand gehen. Ich möchte allen in den verschiedenen Bereichen für ihre Unterstützung während meiner Amtszeit danken. Von nun an möchte ich euch als Square Enix-Fan unterstützen."

皆様、お疲れ様です。本日5月31日(火)をもちまして定年退職することになりました。在職中は多方面の皆々様方々には大変お世話になりました。これからは、一スクエニファンとして応援させて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/yIj89uvh8x — shinji hashimoto (@shinjihashimot3) May 31, 2022

Als Brand-Manager überwachte er das Marketing der Final-Fantasy-Spiele über ein Jahrzehnt lang. Dies war seine letzte Position, bevor Hashimoto mitteilte, dass er in den Ruhestand gehen würde.

Abseits von Final Fantasy war Hashimoto auch an der Entstehung der Kingdom-Hearts-Reihe als Produzent oder ausführender Produzent beteiligt.