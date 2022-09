Fire Emblem Engage: Nintendo stellt neue Charaktere Framme und Clan vor

Nintendo stellt ein neues Zwillingspaar aus Fire Emblem Engage vor. Das ältere Geschwisterkind ist Clan, ein Magier, die jüngere Schwester heißt Framme und ist ein Mönchscharakter.

Nur mit der Übersetzung der Namen ist man sich noch nicht einig

Neues Bildmaterial zu den beiden Charakteren haben Nintendo und Entwickler Intelligent Systems jetzt veröffentlicht. Die Details decken Informationen über die Zwillingsgeschwister, Clan und Framme ab.

"Framme (Sayaka Senbongi) ist eine Drachenwächterin der 33. Generation, die den göttlichen Drachen im Land von Lythos beschützt. Sie ist die jüngere Zwillingsschwester des Clans und im Vergleich zu ihrem Bruder entschlossener und lebhafter", heißt es im Tweet zu Framme.

Clan ist angeblich nur der vorläufige Name des Magiercharakters. In Japan heißt dieser "Kuran" (Clan), aber da seine Schwester nicht wie im Japanischen "Furan" (Fran), sondern Framme heißen wird, könnte auch der große Bruder hier im Westen noch umbenannt werden.

Mehr zu Fire Emblem Engage:

Fire Emblem Engage zeigt sich in neuen Gameplay-Clips von seiner besten Seite

Fire Emblem Engage könnte mehr Speicherplatz verbrauchen als seine Vorgänger

Fire Emblem Engage - Fantasy-Rundenstrategie, auf Switch ab Januar, hat wohl auch Ringe

"Clan (Kōhei Amasaki) ist ein Drachenwächter der 33. Generation, der den göttlichen Drachen im Land Lythos an der Seite von Vander beschützt. Er ist der ältere Zwillingsbruder von Framme und war an Alears Seite, als sie erwachten. Er ist ein sanftmütiger Priester, der Alear dient und auch ein Fan von ihm ist", so heißt es in Clans Beschreibung.

Zuletzt wurde der hochrangige Ritter Vander sowie Protagonist Alear vorgestellt. Marth und Celica kehren ebenfalls zurück. Fire Emblem Engage erscheint vorraussichtlich am 20. Januar 2023 für die Nintendo Switch.