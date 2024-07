Neue Figuren zu Fire Emblem: Three Houses angekündigt, Dimitri kannst du schon vorbestellen

Good Smile Company hat mehrere neue Sammlerfiguren zu Fire Emblem: Three Houses angekündigt.

Anlässlich des fünften Geburtstags des Spiels will man unter anderem "Pop Up Parade"-Versionen der männlichen und weiblichen Version von Byleth veröffentlichen.

Noch kein Veröffentlichungstermin

Für die beiden Byleth-Varianten gibt es noch kein Veröffentlichungsfenster, aber sie sollen wohl "bald" kommen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Byleth bekommt neue Figuren.

Abseits dessen hat Good Smile Bilder zur Figur von Dimitri veröffentlicht.

Seine Figur ist circa 32,5 cm groß und ihr könnt sie jetzt vorbestellen. Der Preis liegt bei 202,99 Dollar, mit der Auslieferung ist jedoch erst am ersten Quartal 2026 zu rechnen.

"Die Figur ist inspiriert von einer Szene, in der der von Rache besessene Dimitri seine alten Klassenkameraden in der Schlacht von Gronder trifft", heißt es. "Sie stellt den verzweifelten Dimitri dar, der seine Liebsten rächen will."

So sieht die Figur von Dimitri aus: