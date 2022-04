Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Neuer Trailer zeigt Freunde, Kämpfe und attraktive Dämonen

Mit dem gar nicht einmal so kurzen und knackigen Titel Fire Emblem Warriors: Three Hopes geht eine etablierte Anime-Fantasy-Reihe im Sommer in eine neue Spinoff-Runde. Der neuste Trailer zum Spiel mit dem Titel "Verwobene Schicksale" gibt dabei schon zahlreiche Einblicke in die bunte Fantasy-Welt von auf Freunde, Freunde und Kampfmechaniken - und eine fesche Gegnerin.

Angesiedelt ist die Geschichte in der Welt von Fire Emblem: Three Houses, durch die ihr euch mit Hauptfigur Shez kämpft, Seite an Seite mit einer Gruppe aus Freunden. Dabei begegnet ihr den drei zukünftigen Regenten verschiedener Nationen der Fantasy-Welt Fódlan. Dabei habt ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Handlungssträngen.

Der große, gemeinsame Feind ist der sogenannte "Bleiche Dämon", der allerdings weniger ein blutrünstiges Monster und mehr eine wunderschöne, verführerische Frau zu sein scheint.

Auf den merkwürdig attraktiven Dämon, knallige Anime-Frisuren, Kämpfe und Gefährten bietet der neue Trailer bereits einen Blick:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zum Beispiel zeigt das Video schon einmal das Lager, das ihr im Spiel zur Verfügung habt, um euch mit eurem Team zu besprechen, euch auszurüsten oder zu trainieren - neue Fähigkeiten und leckeres Essen inklusive. Auch Einblicke in die anschließenden Kämpfe gibt es im Trailer, die in Echtzeit mit einigen taktischen Manövern ablaufen. Dabei solltet ihr die Karte immer im Blick haben, um eure Figuren perfekt zu positionieren - die Strategie auf dem Schlachtfeld bestimmt ihr.

Einige Fähigkeiten aus dem früheren Taktik-RPG Fire Emblem: Three Houses, wie etwa der "Adjutantenschutz" kehren offenbar auch ins neue Spiel zurück. Mit diesem könnt ihr euch nicht nur schützen, sondern auch besonders mächtige Partnerspezialangriffe durchführen.

Außerdem zeigt das Video euch, dass ihr jede Menge freue Kombinations-Möglichkeiten haben werdet, was die Klassen eurer Figuren betrifft, die ihr selbst wählen und auch wieder verändern könnt. Apropos selbst wählen: Das gilt übrigens auch für den Körpertyp von Hauptfigur Shez, den ihr am Anfang des Abenteuers feminin oder maskulin einstellen könnt.

Am 24. Juni 2022 erscheint Fire Emblem Warriors: Three Hopes für die Nintendo Switch. Neben der normalen Spielversion gibt es übrigens auch eine Limited Edition vom neuen Fire Emblem, die einige Extras wie ein Artbook, fünf Acrylfiguren, einen Wandbehang mit der Fantasy-Weltkarte und mehr enthält.