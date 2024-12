Fitness Boxing 3 im Test - An Weihnachten zu viel gefuttert? Dieses Spiel hilft euch

Fitness Boxing 3 kann euch mit verschiedenen Modi dabei helfen, Kalorien zu verbrennen, sofern ihr die Motivation und den Willen dazu habt.

Die Feiertage und der Jahreswechsel sind häufig genug reich an kalorienhaltiger Nahrung und Naschereien. Insofern wird sich Nintendo wohl etwas dabei gedacht haben, dass man Fitness Boxing 3 Anfang Dezember veröffentlicht. In weiser Voraussicht auf das, was zum Monatsende bevorsteht. Es ist nicht das erste Fitness- und Sportspiel für die Nintendo Switch, bei dem ihr euch bewegen sollt und müsst, denkt an die Vorgänger oder an Ring Fit Adventure, aber ist es auch ein gutes?

Fitness Boxing 3 Release: 05.12.2024

Erhältlich für: Nintendo Switch

Genre: Sport, Training

Entwickler: Imagineer / Nintendo

Preis: ca. 50 Euro

Zurück zum Original

Nach Teil zwei im Jahr 2020 folgten mit Fitness Boxing: Fist of the North Star und Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise zwei eher speziellere Ableger, mit Fitness Boxing 3 kehrt man nun zum klassischen Konzept zurück und bringt euch zugleich neue Modi, Aufgabe und mehr. Kurz: Eine iterative Weiterentwicklung des Kernkonzepts.

Beim Kern des Spiels ändert sich im Grunde wenig. Ihr habt weiterhin den primären Workout-Modus, bei dem ihr eine Übung eurer Wahl absolviert und dabei verschiedene Schlag- und Ausweichbewegungen ausführt, möglichst im Takt zu der Musik, die im Hintergrund läuft. Oder aber ihr entscheidet euch für den täglichen Workout, wofür ihr verschiedene Parameter festlegen könnt, etwa die verfügbare Zeit, die Intensität oder bestimmte Körperteile, die ihr trainieren möchtet.

Wer die Vorgänger gespielt hat, fühlt sich hier gleich heimisch, hier da und da gibt es neue Optionen und ihr könnt gut beeinflussen, wie sehr ihr euch gerade verausgaben möchtet. Übungen stehen euch etwa in Kategorien wie leicht, Standard oder fordernd zur Wahl. Und wenn man mal eine Weile dran ist, sich ständig im Rhythmus bewegt, wie es das Spiel verlangt, kommt man definitiv ins Schwitzen.

Sitzen und dabei boxen

Neu ist in Fitness Boxing 3 der Sitzboxen-Modus. Darin macht ihr genau das, was der Modus sagt. Wenn ihr nicht stehen wollt (oder könnt), bietet euch diese Variante die Möglichkeit, bestimmte Workouts im Sitzen auszuführen, ob nun auf einem Stuhl oder auf der Couch. Wer ernsthaft Kalorien verbrennen möchte, kommt ums Stehen und sich bewegen nicht herum, aber für diejenigen ist dieser Modus nicht gedacht. Der Verbrauch an Kalorien ist entsprechend geringer, doch für alle, die es vielleicht nicht anders können, hilft es immerhin ein bisschen.

Normalerweise absolviert ihr eure Übungen, wie schon erwähnt, im Rhythmus. Dabei helfen euch 30 neue Tracks, unter anderem sind hier Instrumentalversionen von bekannten Songs wie I'm Still Standing oder Material Girl mit dabei. Qualitativ bewegt man sich dabei jedoch nicht auf allzu hohem Niveau, da wäre weit mehr möglich gewesen. Oder man hätte einfach die Originale lizenzieren und verwenden sollen, das hier geht fast schon in Richtung Klingelton.

Fitness Boxing 3 - Screenshots 1 of 10 Attribution

Gänzlich ohne Rhythmus kommt der Modus Schlagpolstertraining aus. Hier geht es nicht darum, die Schläge auszuführen, sobald das jeweilige Symbol einen bestimmten Punkt erreicht. Was erforderlich ist, wird auf der linken Bildschirmseite angezeigt, ihr müsst die Schläge dann ausführen, wenn euer Trainer das Schlagpolster der jeweiligen Hand hebt.

Ihr wisst also vorher, was auf euch zu kommt, gleichermaßen geht es immer noch ein wenig darum, die Schläge rechtzeitig auszuführen, um euch die perfekte Bewertung dafür einzuheimsen. Hierbei gibt es weniger Pausen, daher ist die Intensität etwas höher als bei den normalen Workouts. Das Tempo liegt gewissermaßen bei euch, ihr könnt eure Moves möglichst schnell rausfeuern oder euch mehr Zeit lassen. Am Ende hält der Trainer dann beide Polster hoch und ihr könnt einfach drauf los schlagen. Was die Optionen anbelangt, ist das Schlagpolstertraining sicherlich noch ausbaufähig, doch es ist ein cooler neuer Modus. Und hier könnt ihr getrost eure eigene Musik nebenbei laufen lassen, wenn ihr das bevorzugt, ohne aus dem Rhythmus zu geraten.

Euer persönlicher Trainer

Insgesamt könnt ihr euch für einen oder eine von insgesamt sechs Trainerinnen oder Trainern (vier davon kennt man früher, zwei sind komplett neu) entscheiden, die euch bei euren Übungen begleiten. Mit der Zeit schaltet ihr nicht nur neue Items und Outfits für sie frei, sondern stärkt gleichermaßen eure Bindung zu ihnen. So schaltet ihr wiederum spezielle Sessions mit ihnen frei, in denen sie ein bisschen über sich plaudern, wodurch ihr mehr über ihre Persönlichkeiten erfahrt. Erwartet hier nichts Wildes oder Außergewöhnliches, es soll den Trainerinnen und Trainern lediglich etwas mehr Tiefe verleihen. Wenn ihr also darauf Wert legt, könnt ihr euch daran erfreuen.

Wer nicht alleine schwitzen möchte, kann Fitness Boxing 3 auch im Zwei-Spieler-Modus spielen. Das gilt für die normalen Workouts, aber ebenso für den Sitzboxen-Modus. Dabei habt ihr die Wahl, beide Spieler mit zwei Joy-Con spielen zu lassen (sofern ihr genügend Controller habt), Alternativ gebt ihr einen an jeden. So ist es recht einfach möglich, sich gemeinsam zu bewegen. Im Hauptmenü habt ihr anhand des Kalenders immer im Überblick, wann ihr trainiert habt, wie es um eure aktuellen Tages- und Wochenmissionen bestellt ist, die euch motivieren sollen, und ihr seht Statistiken zum Kalorienverbrauch. Der wird natürlich nur anhand eures Gewichts und eures Alters geschätzt, genaue Messungen gibt es hier nicht.

Fitness Boxing 3 - Fazit

Fitness Boxing 3 liefert auf jeden Fall die geeigneten Grundlagen, um Kalorien zu verbrennen. Ob das letzten Endes effektiv funktioniert, hängt jedoch genauso sehr von euch ab. Ihr müsst regelmäßig damit trainieren, euer Leben beziehungsweise eure Ernährung entsprechend anpassen und dann könnt ihr durchaus ein paar Kilogramm damit verlieren. Was eher weniger passiert, wenn ihr euch einmal in der Woche für 15 Minuten damit befasst. Es braucht Motivation und Willen, eine gewisse Regelmäßigkeit. Das gilt Allgemein fürs Abnehmen, da bildet Fitness Boxing 3 keine Ausnahme und es ist ebenso wenig ein Wunderwerk wie ein Monat im Fitnessstudio und dann wieder weitermachen wie zuvor. Allerdings ist es eine gute Alternative für alle, die eben nicht ins Fitnessstudio möchten, sich daheim aktiv betätigen wollen und vielleicht nicht viel Platz für Sportgeräte haben. Das Schlagpolstertraining ist eine gute Ergänzung, könnte aber noch ausgebaut werden, und der Sitzbox-Modus erhöht die Zugänglichkeit für alle, die vielleicht nicht viel stehen können. Ihr könnt die Übungen zudem bis zu einem gewissen Grad auf eure Bedürfnisse abstimmen. Spaß macht's auf jeden Fall.

Fitness Boxing 3 PRO CONTRA Gute Ergänzungen mit Schlagpolstertraining und Sitzbox-Modus

Zahlreiche Übungen, die sich an eure Bedürfnisse anpassen lassen

Kann je nach Trainingsprogramm ordentlich Kalorien verbrennen

Zwei-Spieler-Modus vorhanden Die Instrumentalversionen bekannter Songs klingen nicht wirklich gut

Optionen beim Schlagpolstertraining noch ausbaufähig

Ihr könnt Fitness Boxing 3 bei Amazon.de oder im eShop kaufen.