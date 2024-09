Flight Simulator 2024: Mit diesen Neuerungen soll er der "ambitionierteste Flugsimulator aller Zeiten" werden

Der Microsoft Flight Simulator 2024 wird mehr als nur ein einfaches Update, denn er bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit.

Was euch in der neuen Version erwartet, die auf die "mit Abstand erfolgreichste Version in der Geschichte des Microsoft-Franchise" folgt, hat Microsoft nun im Detail vorgestellt.

Neue Inhalte, mehr Details und so weiter

Das Karrieresystem im Microsoft Flight Simulator 2024 soll etwa "fesselnde Herausforderungen und Erlebnisse für jedes Niveau" bieten. Dabei orientiert man sich darin, wie man in der realen Welt seine Luftfahrtkarriere beginnt.

"Die Spielerinnen und Spieler können jeden beliebigen Flughafen der Welt auswählen und dort ihre Karriere beginnen, indem sie ihre ersten Flugstunden absolvieren", sagt David Dedeine, CCO von Asobo Studio. "Ihren ersten Job können sie überall auf der Welt erledigen und damit meine ich wirklich überall. Alle Spielerinnen und Spieler beginnen als Fluganfängerinnen und -anfänger und treffen zunächst auf einen Mentor, der ihnen erklärt, wie genau die Karriere funktioniert. Er führt sie durch die ersten Schritte dieses Systems.

Hierbei werden auch neue Elemente eingeführt, etwas das Verfahren vor dem Flug, die Protokollierung von Flugrouten und die Auswahl von Missionszielen. Fortschritte werden im Zertifizierungsbaum festgehalten, der euch auch die Fähigkeiten zeigt, die ihr für bestimmte Flugzeugtypen benötigt. Für jeden Typ gibt es individuelle Schulungen, mit denen ihr diese Fähigkeiten erhaltet.

Was natürlich nicht so lange dauert wie in der Realität: "Die Leistung der Spielerinnen und Spieler wird anhand mehrerer Faktoren bewertet, etwa wie gut ATC-Anweisungen befolgt oder Rollwege und Flugparameter berücksichtigt werden. Nach Abschluss der Missionen erhalten sie Credits und Ansehen, die sie wiederum nutzen können, um auf ein eigenes Flugzeug zu sparen und schrittweise so die eigene Flotte zu vergrößern."

Habt ihr genug Geld, um ein eigenes Unternehmen mit Flugzeugen zu betreiben, geht es in die nächste Phase, wo es auch um Verantwortung geht. Man sagt, der Flight Simulator 2024 enthalte auch eine Managementsimulation innerhalb der Flugsimulation. Jede Landung und jede Unebenheit auf der Landebahn wirken sich zum Beispiel auf die Funktionsfähigkeit der Flugzeuge aus.

Insgesamt will man einfach alles mehr miteinander in Einklang bringen, wodurch sich die ganzen Bush Trips, Herausforderungen und so weiter nicht mehr wie ein Greatest-Hits-Album anfühlen. Neu sind auch ein "nervenaufreibendes Challenge-League-System" und ein World-Photographer-Modus.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Screenshots 1 of 6 Attribution

Die Erde wird schöner

Was den "digitalen Zwilling" anbelangt, also die Darstellung der Erde im Spiel, gibt es ebenfalls "massive Verbesserungen". Man habe zum Beispiel die Detailtiefe "um den Faktor 4.000 erhöht". Der Boden ist dadurch etwa kein reines Höhenfeld mehr, sondern besteht aus winzigen Steinen, Felsen, Kies und Gräsern, die 3D-modelliert sind.

Das soll sich auch auf Starts und Landungen auswirken, wenn man auf der Landebahn über sie fährt. Verbessert wurden auch die Ausleuchtung des Himmels und der Atmosphäre, besonders bei Sonnenaufgängen und -untergängen. Ebenso seht ihr neue Wolkentypen wie Zirruswolken, die das Wetter, Stürme und andere Wetterphänomene noch realistischer machen sollen.

Und die Details gehen noch viel weiter: "Während einer Echtzeit-Schiffsverfolgung kannst Du zum Beispiel Frachtschiffe sehen, die Du schon aus der realen Welt kennst", heißt es. "Außerdem sind die Passagiere sichtbar, die in Dein Flugzeug steigen oder sich am Flughafen gerade zum Gate bewegen. Und weil der Landevorgang aufgrund der vielen detaillierten Umgebungen, in denen Du ankommst, eine zentrale Rolle spielt, hat das Entwicklungsteam eng mit Partnern wie Frontier (den Machern von Zoo Tycoon und Planet Zoo) zusammengearbeitet, um Tierarten in das Spiel zu integrieren, die die Welt zum Leben erwecken."

Verbessert wurde unter anderem auch noch die Soft-Body-Simulation bei Heißluftballons. Ballons werden demnach auf 6.400 Oberflächen simuliert, wodurch man eine realistische Reaktion auf die Wärmedichte erzeugt. Schaltet man den Gasbrenner, erwärmt sich die Luft und der Ballon bläst sich auf.

"Sie werden sehen, wie der Ballon sich aufbläst und leichter wird", sagt Sebastian Wloch, CEO und Mitbegründer von Asobo Studio. "Es kommt zur Verbrennung und der Ballon steigt auf. Die Banner werden physisch simuliert, sodass sie im Wind flattern, genau wie das Gewebe mit dem daran befestigten Seil. Außerdem haben wir jetzt Fallschirme. Der Cirrus Vision Jet, den die Spielerinnen und Spieler fliegen können, verfügt beispielsweise über ein Fallschirmsystem, das bei Bedarf ausgelöst werden kann."

Cloud und Installationsgröße

Dass der Microsoft Flight Simulator viel Speicherplatz benötigt, ist kein Geheimnis. Durch "den Einsatz der neuesten Cloud-Streaming-Technologie" konnte man demnach die Installationsgröße "auf etwa 30 GB" reduzieren.

So können die Nutzerinnen und Nutzer schneller ihren Platz einnehmen und direkt losfliegen", heißt es. "Es werden lediglich jene Bereiche in voller Auflösung gestreamt, die für die Flugroute erforderlich sind. Warum sollten alle Daten für die Vereinigten Staaten installiert werden, wenn man nur über Europa fliegen will?"

"Sämtliche Komponenten sind hochgradig optimiert und auf das Erlebnis der Spielerinnen und Spieler zugeschnitten. Wenn Du zum Beispiel über einen großen internationalen Flughafen fliegst, musst Du nicht die hochwertigste Version des Netzes auf Dein System herunterladen. Der Simulator wird nur die Version in niedriger oder mittlerer Qualität abrufen und die Inhalte in hoher Qualität bei Bedarf über die Cloud streamen, sobald Du nah genug an diese herankommst."

Der Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint am 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S, zum Launch kommt er auch in den Game Pass.