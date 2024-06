Flintlock hat endlich ein Release-Datum und es ist nicht mehr weit weg ...

Das hübsche Souls-lite erscheint bereits im Juli. Ihr müsst also nicht mehr lange auf Flintlock: The Siege of Dawn warten. Der Indie sticht vor allem durch den wunderschönen Fuchsbegleiter der Protagonistin sowie die etwas weniger düstere und magische Welt heraus.

So lange müsst ihr noch auf Flintlock warten

In einem Release-Date-Trailer zeigen Xbox, Publisher Kepler und Entwickler A44 Games ein wenig Gameplay und zeigen am Ende den Launch-Tag, den sich angehende Fans im Kalender markieren können.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint am 18. Juli 2024. Ihr könnt den Titel auf PC zocken, auf der Xbox oder im Game Pass spielen.