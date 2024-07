Flintlock erscheint nächste Woche! Neuer Story-Trailer stimmt dich darauf ein

A44 Games und Kepler Interactive haben kurz vor dem Release von Flintlock: The Siege of Dawn einen neuen Story-Trailer veröffentlicht.

Dieser soll euch auf den bevorstehenden Launch des Action-Rollenspiels einstimmen.

Lernt euren Feind im neuen Flintlock-Trailer kennen

Ihr seid Nor und arbeitet mit einem geheimnisvollen, aber mächtigen fuchsartigen Gott namens Enki zusammen, um euch an den Göttern zu rächen, die die Ländereien von Kian zerstören wollen.

"Von Uru, dem großen geflügelten Wächter der Tür zur Unterwelt, bis hin zu der mehrarmigen Rammuha, die die explosive Kraft des Schießpulvers verachtet und fürchtet, muss Nor ihr gesamtes Arsenal an Axtschlägen, Steinschlosswaffen und Enkis verheerender Magie entfesseln, um gegen die überwältigenden Mächte zu bestehen und Frieden in die Welt von Kian zurückzubringen", heißt es.

Hier der neue Story-Trailer:

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint am 18. Juli 2024 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Direkt zum Launch kommt das Spiel auf Xbox und PC auch in den Game Pass.