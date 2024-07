Flintlock The Siege of Dawn: Der Funke ist noch nicht ganz übergesprungen

Seit gestern könnt ihr Flintlock: The Siege of Dawn zocken. Im Trailer begeisterte das Spiel mit schöner Grafik, beeindruckenden Gegnern und einem unfassbar süßen Fuchsgott, der zu eurem Begleiter wird. In den ersten Bewertungen macht der Titel allerdings eine etwas zurückhaltendere Figur.

Flintlock The Siege of Dawn schneidet durchwachsen ab

Entwickler A44 Games und Publisher Kepler Interactive haben den Titel für PC, Xbox und PlayStation herausgebracht und das für einen Startpreis von 39,99 Euro. Doch lohnt sich der Titel, auch, wenn ihr hier keinen Triple-A-Preis zahlen müsst? Die Kritiker sind hier eher geteilter Meinung.

Auf Metacritic liegt der Score für das Action-Rollenspiel derzeit bei 71 Punkten. Die Zahl setzt sich aus den bisher 22 eingereichten Bewertungen zusammen. Die höchste Wertung gibt dem Spiel eine 86, die niedrigste bewertet Flintlock mit 60 Punkten.

Gamingbolt schreibt: "Flintlock: The Siege of Dawn schafft den Spagat zwischen einem großartigen Einstieg in das Souls-ähnliche Genre für Neueinsteiger und einem Spiel, das genau das bietet, wonach Genre-Veteranen suchen." An anderer Stelle wird der Titel als "halbgarer Versuch eines neuen Soulslites" beschrieben.

Eingegangen sind zum aktuellen Zeitpunkt nur Kritiken für die PS5. Also schauen wir mal, wie es auf Steam so aussieht.

Auf Steam hat Flintlock bisher 97 Bewertungen gesammelt, von denen 75 Prozent positiv sind. Das deckt sich etwa mit den Wertungen auf Metacritic. Einige Spieler beschrieben den Titel als "okay, aber nicht gut". Kritisiert wird besonders das unpräzise Spielgefühl im Kampf und die etwas generischen Charaktere. Auch ich habe beobachtet, dass der Titel mit ein wenig Input-Lag daherkommt. Andere finden, dass der Titel Spaß macht und toll aussieht.

Wie immer ist es sicher am besten, wenn man sich ein eigenes Bild vom Spiel machen kann, gerade, wenn die Meinungen so stark auseinandergehen. Habt ihr den Titel schon gespielt? Und wenn ja, konnte Flintlock euren Erwartungen bisher gerecht werden?