Foamstars am Ende: Die nächste Saison wird die letzte sein

Square Enix läutet das Ende von Foamstars ein. Der familienfreundliche PvP-Shooter, bei dem ihr statt Kugeln mit Seifenblasen schießt, erschien im Februar für die PlayStation 5. Zu Beginn war das Spiel kostenpflichtig, wurde aber schnell zum PlayStation-Plus-Katalog hinzugefügt und wurde vor wenigen Monaten offiziell kostenlos spielbar. Ab Mitte Januar, wenn die kommende Saison vorbei ist, wird es keine weiteren Saisons geben. Die Online-Services bleiben jedoch bestehen. Ihr könnt Foamstars also weiterhin zocken.

Es hat sich ausgeschäumt

Bereits im April zeichnete sich ab, dass Foamstars die Spieler nicht langfristig begeistern konnte. Schon dort sollen bereits 95 Prozent aller Spieler abgesprungen sein. Viele Aspekte können hierbei eine Rolle gespielt haben. Zunächst startete Foamstars als kostenpflichtiges Live-Service-Spiel mit teurer In-Game-Kosmetik. Dann fühlt sich sicherlich nicht jeder von den knalligen Babyfarben angesprochen und der Titel schränkt sich auch noch auf die PS5 ein. Schade, denn als ich Foamstars auf der Gamescom ausprobierte, hat es mir sogar Spaß gemacht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Square Enix schreibt in einem offiziellen Statement: "Nach 'DIE PARTY GEHT WEITER!' vom 13. Dezember 2024 bis 17. Januar 2025 wird es keine weiteren Saison-Updates für Foamstars mehr geben. In diesem abschließenden Update werden Erweiterungen eingeführt, die das Gameplay noch einmal optimieren, wie die Möglichkeit, die Schüsse jedes einzelnen Charakters anzupassen, und neue Elemente wie Prismajuwelen, damit unsere Spieler auch weiterhin viel Freude am Spiel haben."

"Alle Online-Services werden auch nach dem Ende von 'DIE PARTY GEHT WEITER!' fortgeführt. Darüber hinaus planen wir mit dem Foamstars-Pokal eine neue Reihe von In-game-Events, die nach jedem Charakter benannt sind. Um sicherzugehen, dass auch neue Spieler maximalen Spaß mit Foamstars erleben können, werden bisherige Season Passes erneut verfügbar sein. Spieler können jederzeit zwischen Season Passes wechseln, um mit dem Season Pass ihrer Wahl zu spielen und Objekte aus vergangenen Saisons zu erhalten. So können Spieler alle Objekte aus allen Saisons sammeln."