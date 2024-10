Football Manager 25 auf 2025 verschoben, erst vor einer Woche wurde ein Release-Datum enthüllt

Am 1. Oktober 2024 hatten Sports Interactive und Sega bekannt gegeben, dass die Fußball-Management-Simulation Football Manager 25 am 26. November 2024 erscheinen soll. Doch diesen Tag könnt ihr nun wieder vergessen.

Wie beide Unternehmen heute mitteilten, verschiebt sich die Veröffentlichung auf 2025.

Football Manager 25: Release frühestens im März 2025

Als neuen Veröffentlichungsmonat nennt man nun den März 2025, ein genauer Termin steht noch aus.

Wie erwähnt, sollte das Spiel nach jüngsten Plänen am 26. November 204 für PC, PS5 und Xbox erscheinen, eine Switch-Version war für den 3. Dezember 2024 vorgesehen.

"Nach reiflicher Überlegung hat Sports Interactive die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung des Football Manager 25 weiter zu verschieben", teilt das Studio in einer Stellungnahme mit.

"Nach Gesprächen mit Sega, unseren Lizenzgebern und Partnern sind wir übereingekommen, dass es das Beste ist, die Veröffentlichung bis März 2025 zu verschieben. Spezifische Veröffentlichungstermine für die einzelnen Plattformen werden folgen, sobald sie bestätigt sind."

"In unserem letzten Entwicklungs-Update im September haben wir erklärt, dass wir die ursprüngliche Veröffentlichung des FM25 nach hinten verschieben mussten, um uns mehr Zeit zu geben, die bestmögliche Erfahrung für diesen ersten Teil einer neuen Ära des Football Manager zu liefern."

"Diese zusätzliche Zeit hat nicht ausgereicht, um sicherzustellen, dass die Spielqualität und das Spielerlebnis euren Erwartungen und unseren sehr hohen Standards entsprechen. Im letzten Blog haben wir erklärt, dass es ein schwieriger Entwicklungszyklus für das Studio war. Viele Dinge haben sich langsamer entwickelt, als wir vorhergesagt hatten - und das, obwohl alle im Team mit einem unglaublichen Tempo gearbeitet haben, um alles zu schaffen."

"Die Zeitvorgaben waren ohnehin schon knapp bemessen, und wie in vielen eurer jüngsten Kommentare zu Recht hervorgehoben wurde, hatten wir es einfach zu eilig und liefen Gefahr, unsere üblichen Standards zu gefährden. Dies hat einen enormen Druck auf alle Mitarbeiter des Studios ausgeübt, die sich alle leidenschaftlich dafür einsetzen, das bestmögliche Spiel zu liefern."

"FM25 ist die größte technische und visuelle Weiterentwicklung der Serie seit einer Generation. Wir können die Veröffentlichung dieses wichtigen Meilensteins in der Geschichte des Football Managers nicht gefährden, indem wir ihn überstürzt im November veröffentlichen. Natürlich hat niemand von uns erwartet, sieben Wochen vor der Veröffentlichung an diesem Punkt zu sein, aber im Sinne unserer Studio-Werte denken wir immer an das große Ganze - und das große Ganze ist hier, dass wir diese zusätzliche Zeit brauchen, um ein Spiel zu liefern, auf das wir alle stolz sein können."

"Wir danken den vielen Spielern, die das Spiel bereits vorbestellt haben, für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Solltet ihr jedoch aufgrund der Verzögerung eine Rückerstattung beantragen wollen, wendet euch bitte an euren Händler."

Zugleich weist man darauf hin, dass es auf PC und Mac auch wieder einen Vorabzugang geben wird. Gleichzeitig verschiebt sich der Gameplay-Reveal nun auf Ende Januar 2025.