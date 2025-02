Football Manager 25 eingestellt! Sega zieht nach mehreren Verschiebungen die Reißleine, stattdessen konzentriert man sich auf den FM26

Der Football Manager 25 wird nicht mehr auf den Markt kommen.

Nach mehreren Verschiebungen hat Sega die Reißleine gezogen, das Entwicklerstudio Sports Interactive konzentriert sich nun auf den Football Manager 26.

Anspruchsvoller Sprung

Dieser Schritt kommt überraschend, aber vielleicht auch nicht komplett unerwartet, wenn man davon ausgeht, dass sich das Spiel wiederholt verzögert hat und eine späte Veröffentlichung womöglich den Entwicklungszeitplan für die Reihe durcheinanderbringen würde.

Der Football Manager 25 wurde zuvor als größter Sprung nach vorne in der Geschichte der Reihe betitelt und sollte in vielen Bereichen verbessert werden. Während der Entwicklung kam es jedoch zu Problemen, die zu zwei Verschiebungen führten. Letztlich hätte das dazu führen können, dass Sega in einem Kalenderjahr den Football Manager 25 und dann auch schon den Football Manager 26 einige Monate später verkauft. Das will man vermeiden.

"Wir bedanken uns bei den zahlreichen Vorbestellern des FM25 für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung - es tut uns sehr leid, dass wir euch enttäuscht haben", heißt es in einer Stellungnahme von Sports Interactive. "Wir wissen, dass dies eine große Enttäuschung sein wird, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Veröffentlichungsdatum bereits zweimal verschoben wurde und ihr die erste Gameplay-Enthüllung sehnsüchtig erwartet habt."

Wie zuvor bereits bestätigt wurde, wird es auch für den Football Manager 24 kein Update mit neuen Spielerdaten geben, da dies viel Arbeit erfordern würde, die man nun lieber in den Football Manager 26 steckt.

"Als wir uns zum Jahreswechsel kritischen Meilensteinen näherten, wurde unmissverständlich klar, dass wir den geforderten Standard auch mit dem angepassten Zeitplan nicht erreichen würden", begründet das Studio diesen Schritt.

In vielen Bereichen habe man seine Ziele erreicht, beim allgemeinen Spielerlebnis und der Benutzeroberfläche allerdings noch nicht. Alles in allem sei man zwar auf dem richtigen Weg, aber auch noch "zu weit von den Standards entfernt, die ihr verdient".

"Wir hätten weitermachen können, den FM25 in seinem jetzigen Zustand veröffentlichen und die Dinge im Nachhinein verbessern können - aber das wäre nicht das Richtige gewesen. Wir waren auch nicht gewillt, über eine Veröffentlichung im März hinauszugehen, da es zu spät in der Fußballsaison wäre, um von den Spielern zu erwarten, dass sie später im Jahr noch einmal ein anderes Spiel kaufen."

"Durch die Einstellung konzentrieren sich jetzt alle Anstrengungen darauf, dass unsere nächste Veröffentlichung unser Ziel und das Qualitätsniveau erreicht, das wir alle erwarten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir in der Lage sind, dies zu tun. Vielen Dank für das Lesen, eure Geduld und eure anhaltende Unterstützung. Wir konzentrieren uns jetzt wieder voll und ganz darauf, eine neue Ära für den Football Manager zu schaffen."