Eine weitere Neuankündigung des Summer Game Fest ist das Indie-Spiel Fort Solis aus Polen.

Bei diesem Projekt sind außerdem Roger Clark (Arthur in RDR2) und Troy Baker (Joel in The Last of Us) als Synchronsprecher mit dabei.

Das Spiel führt euch in der Unreal Engine auf den Mars. Sieht durchaus stimmig aus, auch wenn noch nicht sehr viel zu sehen war.

Den ersten Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen: