Fortnite Albträume: Diesmal spielt Jigsaw ein grausames Spiel mit euch

Halloween kommt immer näher und auch in Fortnite breitet sich die Dunkelheit aus. Für diese düstere Jahreszeit hat sich Entwickler Epic Games wieder einige süße und daure Überraschungen für das Battle-Royale einfallen lassen. Neben unheimlichen Skins wartet auch ein interessantes, von Saw inspiriertes, Minispiel auf euch.

Es geht um Leben und total tolle Beute

Das hat uns allen noch gefehlt: Die kleine, gruselige Puppe von Jigsaw auf seinem Dreirad kommt zu Fortnite. Wusstet ihr, dass die blasse Figur mit den schwarzen Zottelhaaren, den roten Augen und den roten Spiralen auf den Wangen "Billy" heißt? Nun, dann habt ihr einen neuen Funfact gelernt, den ihr euren Lobbys in Fortnite um die Ohren hauen könnt.

Billy möchte man eigentlich niemals begegnen. Dieser wird nämlich von John Kramer, aka Jigsaw, in den Saw-Filmen genutzt, um seine grausamen Spiele vorzustellen, bei denen die Teilnehmer nicht selten sterben. Wer Billy sieht, ist also entweder bald tot oder hat zumindest einen absoluten Horror-Trip vor sich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch in Fortnite: Albträume solltet ihr Billy meiden. Während der Fortnite-Runden könnt ihr auf dem Boden und in Truhen nach kleinen Spreng-Billys Ausschau halten. Ihr könnt euch auch einen Spreng-Billy sichern, wenn ihr Billy the Puppet in Freaky Fields besiegt.

Aber was macht Billy? Nun Billy ist in Fortnite besonders explosiv. So wie es Epic Games beschreibt, fahren diese Miniaturen auf ihrem Dreirad einem Spieler hinterher und explodieren bei Kontakt. Zielsuchende Sprengsätze also? So oder so solltet ihr auf eure Instinkte hören und die Beine in die Hand nehmen, wenn diese unheilverkündende Puppe auf euch zufährt.

Zudem gibt es ein Saw-Minispiel, das euch viel Freude oder viel Leid einbringen kann. Auf der gesamten Insel sind Bildschirme verteilt, die Billy zeigen. An diesen Monitoren gibt euch Jigsaw die Möglichkeit gegen einen anderen Spieler zu kämpfen, der ebenfalls an seinem eigenen Bildschirm zustimmen muss. Seit wann fragt Jigsaw eigentlich um Erlaubnis?

Sind alle Parteien einverstanden, setzt ihr eine Billy-Maske auf. Und ja, diese wird explodieren und euch töten, sofern ihr es nicht schafft, den anderen Träger der Maske zuerst zu eliminieren. Gewinnt ihr, bleibt ihr am Leben und erhaltet zudem einen Spreng-Billy, einen Hexenbesen und weitere Beute.

Fortnite Albträume bringt zudem den Hordenansturm zurück, bei dem ihr den Ansturm der Würfelmonster überleben müsst. Neue Outfits gibt es von Sally, dem Kürbiskönig, Mephisto, Edward mit den Scherenhänden, Maleficent, Käpt'n Hook, Cruella de Vil, She-Venom, Agony und Leatherface.