Fortnite: Among Us – So bekommt ihr den Back Bling und das Emote

Hier ist sie also endlich, die versprochene Fortnite x Among Us Kooperation. Selbige wurde von Epic Games bereits vor einem dreiviertel Jahr angekündigt, nachdem man eingestehen musste, dass die Inspiration für den Fortnite Hochstapler-Modus vom Überraschungshit Among Us abgekupfert wurde. Falls ihr das Drama damals verpasst habt, hier könnt ihr das Ganze noch einmal Revue passieren lassen: Fortnite: Spätes Geständnis von Epic zu Among-Us-Inspiration - jetzt will man eine Kollaboration. Nun ist der Klappstuhl aber wohl begraben und für Fortnite-Spieler gibt zwei kosmetische Among Us-Gegenstände zu holen, an denen auch Entwickler Inersloth verdient.

So holt ihr euch das Among Us Rücken-Accessoire "Besatzungsmitglied" und das Emote "Ablenkungstanz" in Fortnite

Die neue Kooperation zwischen Fortnite und Among Us bringt zwei neue Belohnungen für Fortnite ins Spiel: das Emote "Ablenkungstanz" sowie das Rücken-Accessoire "Besatzungsmitglied", das wie die putzigen Spielfiguren des Online-Mehrspieler-Deduktionsspiels aussehen.

Den Back Bling gibt es in 10 verschiedenen Farben (wie in Among Us) und er hat sogar Animationen fürs Laufen, Stillstehen, geduckt Laufen und "zu Boden gegangen" (knocked) bekommen, was im Spielt recht lustig aussieht. IFireMonkey zeigt euch im nachfolgenden Video, wie das Ganze im Spiel aussieht:

Wollt ihr die beiden kosmetischen Gegenstände haben, müsst ihr dafür entweder das Spiel Among Us für 3,99 Euro oder ein beliebiges Stars-Paket für Among Us (ab 1,59 Euro bis 19,99 Euro) im Epic Games Store kaufen.

Es spielt keine Rolle, welches Among Us Angebot ihr im Epic Games Store kauft – im günstigsten Fall kostet euch der Spar also nur 1,59 € -, solange es auf PC ist, denn für Konsolen zählt das Angebot dagegen nicht. Die Belohnungen werden beim Kauf direkt und automatisch in Fortnite freigeschaltet und können anschließend auch auf Konsole verwendet werden. Die Aktion läuft noch ein ganzes Jahr, also noch bis zum Donnerstag, dem 9. Juni 2023 (17:00 Uhr).

Falls ihr lieber V-Bucks statt Euros ausgebt, Epic Games hat bereits angekündigt, dass die kosmetischen Gegenstände "zu einem späteren Zeitpunkt im Item-Shop von Fortnite erhältlich sein" werden.

Übrigens: Among Us bereits im Epic Games Store gekauft habt, bekommt ihr die Belohnungen ohne weitere Zukäufe gutgeschrieben.

