Fortnite bricht Tradition: Battle-Pass-Gegenstände wandern künftig in den Shop

Fortnite bricht ein Versprechen, das bereits lange bestand. Die Gegenstände, die ihr im Battle Pass erhalten könnt, sollen bald nicht mehr exklusiv erhältlich sein. Neben dem Battle Pass könnt ihr die Items dann auch später kaufen. Das soll den Entwicklern ermöglichen, in neue Belohnungen zu investieren.

Fällt die Gegenstand-Exklusivität in Fortnite?

In einem Blogbeitrag schreibt Epic Games: "Es können Gegenstände aus zukünftigen Battle Passes im Shop von Fortnite angeboten werden, nachdem mindestens 18 Monate nach Ablauf des jeweiligen Battle Passes verstrichen sind. Ein Battle Pass-Gegenstand kann eine unterschiedliche Anzahl seiner alternativen Stile beinhalten, wenn er in den Shop kommt."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr erhaltet die Items also weiterhin eine Zeit lang exklusiv und könnt sie weitaus früher nutzen als alle Spieler, die den Pass nicht kaufen.

"Diese Änderung ermöglicht es uns, weiterhin in neue und spannende Battle Pass-Belohnungen zu investieren und gleichzeitig zukünftigen Spielern zu ermöglichen, ebenfalls in den Genuss der Inhalte zu kommen, darunter auch Outfits basierend auf beliebten lizenzierten Charakteren", so Epic Games.

Outfits, Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes, Instrumente, Aufkleber, Lackierungen, Ladebildschirme, Bannersymbole und mehr können laut Epic nach 1,5 Jahren im Shop landen. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass jedes Item später zum Kauf angeboten wird. Jedoch betont Epic, dass sie es den Spielern mitteilen werden, sollte ein Item nur im Pass und niemals anderweitig zum Kauf angeboten werden.

Am Preis für den Battle Pass ändert sich derzeit nichts. Dieser bleibt bei den üblichen 950 V-Bucks.