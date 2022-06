Fortnite Season 3: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele

In Fortnite hat Season 3 begonnen und das bedeutet, es gibt wieder viele neue tägliche und wöchentliche Aufträge und -Bonusziele, die ihr in den nächsten Wochen lösen könnt, Erfahrungspunkte und Battle Sterne zu verdienen, die ihr dann für kosmetische Belohnungen im Battle Passes ausgeben könnt. Damit ihr im Verlauf von Fortnite Kapitel 3 Season 3 nicht den Überblick verliert, fassen wir auf dieser Seite alle Aufträge zusammen, die Epic Games im Verlauf von Saison 21 vom Stapel lässt, und aktualisieren regelmäßig die Seite. Obendrein verlinken wir euch Lösungen, Hinweise, Tipps und Tricks, die euch beim Absolvieren der schwierigeren Challenges helfen sollen.

Wo findet man was in Fortnite Season 3?

Epic Games stellt euch für den Überlebenskampf in Fortnite viele hilfreiche Items zur Verfügung. Die Auswahl reicht von Transportmitteln wie Kugler, Motorboote, Autos, Quads über freundliche NPCs, die euch Waffen, Ausrüstung und Informationen verkaufen, bis hin zu Verbrauchsgegenständen wie Obst, Gemüse oder Lagerfeuer, mit denen ihr euch heilen und mit nützlichen Buffs versorgen könnt. In der Regel kommen diese Items auch bei vielen Aufgaben zum Einsatz - mal sollt ihr mit einem bestimmten Charakter besuchen, mal eine Runde mit einem Kugler drehen - es ist also von Vorteil, wenn man weiß, wo man was auf der Karte findet und welchen Nutzen es bringt. Wenn ihr also einmal etwas Bestimmtes sucht, werdet ihr hier hoffentlich fündig: