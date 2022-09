Fortnite Season 4 Battle Pass: Alle Skins und Inhalte in der Übersicht

Der Battle Pass-Reiter hat sich auch diesmal nicht verändert, folglich sind alle neuen Skins und ihre zugehörigen kosmetischen Gegenstände (Fallschirme, Emotes, Stile, Sprays und so weiter) wieder auf zehn Belohnung-Seiten verteilt und werden mit Fortnite Battle Sterne und einer erforderlichen Mindeststufe freigeschaltet.

Wie man es nicht anders kennt, ist auch der Fortnite Chapter 3 Season 4 Battle Pass mit sieben exklusiven Skins bestückt, die auf dem Weg zur Stufe 100 inklusiver verschiedener Stile freischalten könnt. Diesmal gibt es die Skins "Paradigma", "Bytes", "Grriz", "Knochenkatze", "Lenox Rose", "Twyn" und "Spider-Gwen" aus Spider-Man: A New Universe. Außerdem gibt es mit "Die Vorbotin" wieder einen Spezial-Skin (früher als "geheimer Skin" bekannt), der wie üblich erst im späteren Verlauf von Season 4 verfügbar wird, nämlich ab Donnerstag, dem 03. November 2022.

Fortnite Battle Pass kaufen / verschenken oder Fortnite Crew Abo abschließen? - Alle Angebote, Preise und Inhalte

Wie erwartet hat Epic Games auch mit dem Fortnite Chapter 3 Season 4 Battle Pass nichts an den bisherigen Angeboten und Preismodellen verändert. Falls ihr euch für den neuen Pass interessiert, nachfolgend findet ihr alle Infos zu den verschiedenen Modellen des neuen Season 4 Battle Pass und ihren Preisen und Inhalten.

Fortnite Crew Abo

Das Abonnement für 11,99 € pro Monat ist vor allem für Dauerzocker und Sammler von exklusiven Skins und Items interessant. Jeden Monat bekommt ihr ein neues, exklusives Belohnungspaket, in dem immer einen neuen Skin und mindestens ein weiteres Item (Fallschirm, Spitzhacke, Emote etc.) sowie 1.000 V-Bucks stecken. Natürlich schaltet ihr auch den Battle Pass frei und bekommt Zugang zu allen entsprechenden Aufgaben und Belohnungen von Chapter 3 Season 4.

Im Fortnite Crew Pack vom September 2022 steckt das Outfit „Loveless“, das Rücken-Accessoire „Trumpfkarte“, die Spitzhacke „Stiftklinge“, die Lackierung „Machtvolles Mischen“ und die Lobbymusik „Banditin ohne Liebe“.

Battle Pass kaufen

Seid ihr neu in Fortnite und wollt erst einmal nur möglichst günstig in die neue Season starten oder wollt euch nicht an ein Abo binden, ist der einfache Battle Pass für 950 V-Bucks das richtige Angebot für euch. Ihr könnt den Pass im Spiel im Reiter "Battle Pass" kaufen, indem ihr zunächst auf den "holen"-Button und anschließend auf "Battle Pass kaufen"-Button klickt. Im anschließenden Bildschirm stehen euch dann zwei Optionen zu Auswahl: einmal der normale "normale" Battle Pass für 950 V-Bucks und alternativ der Battle Pass inklusive 25 freigeschalteter Level für 2.800 V-Bucks.

In beiden Fällen bekommt ihr Zugang zu allen Aufgaben und Belohnungen von Chapter 3 Season 4 – der einzige Unterschied besteht tatsächlich nur darin, dass ihr beim normalen Pass bei Stufe 0 beginnt und beim alternativen Angebot bei Stufe 25 loslegen könnt. Beide Versionen des Passes sind nur für die Dauer von Saison 22 gültig. Für die nächste Saison müsst ihr also einen neuen Pass kaufen.

Beim Kauf des Fortnite Chapter 3 Season 4 Battle Pass könnt ihr euch zwischen einfachen Pass und Pass + 25 freigeschaltete Level entscheiden.

Einmalig 25 Level freischalten

Holt ihr euch den normalen Pass für 950 V-Bucks oder schließt das Crew Pack Abo ab, steht euch das einmalige Angebot offen, 25 Battle Pass Stufen inklusive der zugehörigen Battle Sterne zum Kauf der Belohnungen für 1.850 V-Bucks freizuschalten. Im Gegensatz zum Kauf von einzelnen Stufen spart ihr hier 50 % (auf 25 Stufen gerechnet), ist also kein schlechtes Angebot. Diese Option könnt ihr auch später in Season 4 noch nutzen, allerdings nur, wenn ihr Stufe 75 noch nicht erreicht habt.

Battle Pass Stufen kaufen

Wollt ihr nur ein paar fehlende Stufen für eine bestimmte Belohnung freischalten oder die letzten Stufen des Passes am Ende der Saison aktivieren, könnt ihr jederzeit einzelne Level für jeweils 150 V-Bucks kaufen. Ihr müsst sie glücklicherweise auch nicht einzeln erwerben, sondern könnt direkt eure gewünschte Menge eingeben und mit einem Knopfdruck freischalten (sofern ihr die V-Bucks dafür habt). Die Kosten werden in diesem Fall einfach aufaddiert. Beachtet aber, dass einzelne Stufen teurer sind, als die des 25 Level-Pakets (auf 25 Stufen hochgerechnet) wenn ihr also besonders viele Level kaufen wollt, nutzt zuerst das 25-Level-Paket.

Battle Pass verschenken

Wollt ihr euren Freunden oder Familienmitgliedern einen Season 4 Battle Pass schenken, müsst ihr dafür drei Dinge beachten:

Ihr müsst Fortnite 2FA aktivieren.

Ihr müsst mindestens Stufe 2 erreicht haben.

Ihr könnt den zu verschenkenden Pass nicht mit V-Bucks bezahlen, sondern nur mit echten Euros. Das geht wiederum nur dann, wenn auf eurem verknüpften Konto – egal, ob PlayStation, Xbox, Paypal etc. - ausreichend Guthaben vorhanden ist.

Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, klickt im Spiel einfach auf den Reiter "Battle Pass" und wählt den Button "Battle Pass verschenken". Anschließend wählt ihr in eurer Freundesliste den Empfänger aus und bestätigt. Sofern es mit dem Geschenke-Dienst von Epic keine Probleme gibt (was schon mal vorkommen kann) sollte euer Geschenk innerhalb weniger Sekunden beim neuen Besitzer ankommen.

Battle Pass später kaufen

Wenn ihr – aus welchen Gründen auch immer – erst später in Fortnite Season 4 einsteigen könnt oder wollt und euch die Frage stellt, ob sich der Kauf des Battle Pass überhaupt noch lohnt, obwohl ihr vielleicht auch schon einige Level ohne Pass freigespielt habt, lautet die Antwort: Ja!

Durch einen späteren Kauf entstehen euch keine Nachteile (abgesehen davon, dass ihr etwas Zeit in der laufenden Season verpasst). Alle Aufgaben und Belohnungen werden euch rückwirkend gutgeschrieben. Ebenso könnt ihr alle exklusiven Herausforderungen bis zum Ende der Saison nachholen, um alle ausstehenden Skins und Goodies freizuschalten.