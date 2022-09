Fortnite Season 4 Map: Das Chrom breitet sich aus - Alle Orte und Änderungen

Die Fortnite Map von Chapter 3 Season 4 wird vom "Chrom" verschlungen, dass unter der Kontrolle eines neuen Bosses (Die Vorbotin) steht. Der Osten der neuen Fortnite Map wurden bereits zum Großteil verschlungen, weshalb die neuen benannten Orte "Lustrous Lagoon", "Herald's Sanctum", "Shimmering Shrine" und "Fort Jonesy" nun der Karte zu finden sind. Außerdem scheint der Realitätsbaum zu verdorren, was den Westen stark verändert. Doch nicht alles ist verloren. Es regt sich Widerstand und als erste Maßnahme schwebt jetzt das ehemalige Condo Canyon als "Cloudy Condos" über dem Boden. Ihr seht, es hat sich viel getan. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie die neue Fortnite Map v22.00 zu Beginn von Kapitel 3 Season 4 aussieht und welche Änderungen es auf der Karte gegeben hat.

So sieht die Fortnite Map v22.00 in Chapter 3 Season 4 aus

Nachdem die Insel in der letzten Staffel ein ziemlich heiteres und farbenfrohes Bild abgegeben hat, zeigt sich die Season 4 Map zu Beginn nur an wenigen Orten anders, dafür sind die Änderungen aber ziemlich drastisch. So sieht die Fortnite Kapitel 3 Season 4 Map (v22.00) aus:

So sieht die Fortnite Map in Chapter 3 Season 4 aus.

Auch ohne ein Live Event war durch die vielen Season 4 Teasern bereits bekannt, dass sich das "Chrom" auf der Insel ausbreiten wird - und genau dieses Schicksal hat die Insel mit der Fortnite Map 22.00 auch im Nordosten und Südosten ereilt. Damit das Chrom nicht weitere Orte verschlingt, wurden zahlreiche Orte und PIOs mithilfe von großen, gelben Ballone in die Luft erhoben, weshalb Condo Canyon nun auch Cloudy Condos heißt.

Eine noch größere Veränderung hat das Pilz-Biom im Westen durchgemacht. Gleiches gilt für den Ozean rund um die Insel, der nun aus Chrom besteht und aus dem riesige Chrom-Säulen wachsen. Der Realitätsbaum ist verschwunden und das einst so grüne und lilafarbene Areal erscheint jetzt in einem herbstlichen Ocker bis Rotbraun. Des Weiteren gibt es bei Rave Cave wieder ein Luftschiff und unzählige kleinere Änderungen an der gesamten Karte: