Fortnite Season 3 Map: So sieht die neue Karte in Chapter 3 aus

Die neue Fortnite Map von Chapter 3 Season 3 ist da und zeigt sich nach den schweren Kämpfen gegen die IO mal wieder im neuen Gewand. Vor allem der Westen und Südwesten der Fortnite Karte hat sich mit "Reality Falls", "Rave Cave" und "Groovy Grove" vollkommen verändert, doch auch an ein paar anderen Orten wie Tilted Towers oder Sanctuary hat sich einiges getan. Nachfolgend zeigen wir euch, wie die neue Karte in Kapitel 3 Season 3 aussieht und welche Änderungen es auf der Karte gegeben hat.

Das ist die neue Fortnite Map in Kapitel 3 Season 3

Wie wir mittlerweile wissen, haben sich die Season 3 Map Leaks (von einer Art Wüstenkarte war in der Gerüchteküche die Rede) am Ende nicht bewahrheitet. Stattdessen erinnert die neue Fortnite Map eher an einen Rummelplatz, wenn man sich den Season 3 Trailer ansieht. Klingt logisch, schließlich scheint der Kampf gegen die IO erst einmal erfolgreich verlaufen zu sein, und das will natürlich entsprechend gefeiert werden. Aber reden wir nicht lange darum herum, hier die neue Fortnite Kapitel 3 Season 3 Map:

Das ist die neue Fortnite Map in Chapter 3 Season 3.

Obwohl es beim großen Showdown zwischen den Sieben und der IO ordentlich gerummst hat – was passiert ihr, erfahrt ihr hier: Fortnite Live Event Season 2: Seht euch "Kollison" an und erfahrt, was passiert ist - zeigt sich die Karte auf den ersten Blick nicht allzu sehr verändert – abgesehen vom offensichtlichen Westen / Südwesten, der nun eine wundersame Waldgegend ist.

Davon abgesehen sind die zahlreichen Krater östlich von Tilted Towers sowie im Nordosten und Südosten der Insel verschwunden, die Überreste des "Mächtigen Monuments" wurde bunt angepinselt, The Collider ist wurde vom Wasser verschluckt, Command Cavern ist nun eine farbenfrohe Partyzone und die kleine Insel im Südwesten mit den Windrädern ist weg.