Fortnite: Chrom Vortex betreten – so geht’s

Betritt einen Chrom Vortex – das ist eine der neuen Aufgaben, die mit Fortnite Season 4 Woche 7 ins Spiel gekommen sind. Auf dieser Seite zeigen wir euch, was Epic mit "Chrom Vortex" meint und wo ihr einen Chrom Vortex auf der Fortnite Chapter 3 Season 4 Map finden könnt, um die Aufgabe schnell abzuschließen.

Was ist ein Chrom Vortex und wo findet man sie in Fortnite Season 4?

Die wohl größte Schwierigkeit bei dieser Aufgabe ist die Frage, was Epic überhaupt mit "Chrom Vortex" meint: Das sind die großen Wirbelstürme aus chromatischer Flüssigkeit, die an bestimmten Orten auf der Fortnite Insel wüten.

So seht ein Chrom Vortex in Fortnite aus.

In jedem Match gibt es mehrere Chrom Vortex, wobei einer (der Erste) immer bei Heralds Sanctum im Osten der Karte zu finden ist. Jeder weitere Chrom Vortex erscheint in jeder Runde an einem anderen, zufälligen Ort. Da es sich allerdings um Wetter-Bedingungen handelt, werden euch die Chrom Vortex immer mit einem entsprechenden Wirbel-Symbol auf der Karte angezeigt. Außerdem sind die Wirbel so gigantisch, dass ihr sie von jeder Stelle auf der Karte aus leicht sehen könnt.

Fortnite: Die Fordorte von Chrom Vortexe werden euch immer auf der Karte angzeigt.

Um die Aufgabe zu lösen, müsst ihr einfach nur in einem Match einen der Chrom-Wirbelstürme betreten. Wir empfehlen euch, zu Beginn einer Runde direkt bei Herald' Sanctum vorbeizuschauen, wo es immer einen Chrom Vortex sowie eine große Menge an Ausrüstung gibt. Falls euch der Ort aber wegen der dort häufig landenden Spielern zu heiß ist, könnt ihr auch einfach während des Anflugs mit dem Battle Bus einen Blick auf die Karte werfen und euch zum anderen Vortex begeben.

Es reicht übrigens vollkommen aus, wenn ihr nach dem Sprung aus dem Battle Bus direkt mit dem Fallschirm im Vortex landet. Ihr könnt, müsst also nicht extra erst am Boden landen und dann hineinlaufen. Sobald euch der Vortex erfasst hat und hoch in die Luft hebt, ist die Aufgabe abgeschlossen und die 20.000 Erfahrungspunkte Belohnung gehören euch.

